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即將完工通車！捷運綠線GC01標跨南崁溪橋合龍　將成最美地標

▲捷運綠線GC01標跨南崁溪橋合龍將成最美地標

▲捷運綠線GC01標跨南崁溪橋合龍將成最美地標。（圖／捷工局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政15日視察桃園捷運綠線、GC01標高架段工程跨南崁溪橋鋼構吊裝合龍表示，橋樑工程的合龍象徵著即將完工，今日GC01標捷運南崁溪景觀橋鋼梁節塊吊裝合龍後，代表桃園捷運綠線高架段北段工區的3座重要鋼構橋樑皆接近完工，這也是捷運綠線一步一腳印邁向完成的重要里程碑。

▲捷運綠線GC01標跨南崁溪橋合龍將成最美地標

張善政談到，已過世的林同棪先生是世界上著名的華人工程師，其工程團隊在國內外設計出許多美麗的橋梁，而捷運南崁溪景觀橋採115公尺跨過南崁溪，蝴蝶造型拱橋就是出自林同棪工程團隊的設計，蝴蝶造型拱橋也象徵桃園即將展翅高飛。未來國人搭乘飛機回國在桃園機場降落時，看到南崁溪蝴蝶造型拱橋就知道回到家了，這也將成為大園區的最美地標，讓地方引以為傲。

張市長指出，捷運綠線GC01標高架段工程已於107年8月開工，北段工區共有3座重要鋼構橋樑，分別為茄苳溪、南崁溪2座跨河橋及1座跨越高鐵的高架橋，其中跨茄苳溪橋已於110年12月17日完成吊裝，跨越高鐵的高架橋於今（112）年1月5日完成吊裝，跨南崁溪橋今日完成鋼構吊裝合龍，代表桃園捷運綠線高架段工程更接近完工通車的目標。

▲捷運綠線GC01標跨南崁溪橋合龍將成最美地標

捷工局長劉慶豐表示，捷運南崁溪景觀橋結構為雙拱雙索面鋼拱橋，採115M跨過南崁溪，拱肋系統由主拱肋、副拱肋與主副拱肋之間的橫繫梁等構件組成；主拱肋外傾10度，拱高23M，副拱肋拱高18.5M；蝴蝶造型之鋼拱肋搭配吊索，營造出優美線條及視覺景觀效果。

跨南崁溪橋採雙複式拱圈鋼拱以呼應桃園市徽之雙心上下交合，象徵族群融合、南北共治、共生共榮之意涵，其蝴蝶造型拱橋造型優美，亦象徵桃園於航空城及捷運綠線完工後，桃園將展翅高飛，蛻變為國際化的都市。

▲捷運綠線GC01標跨南崁溪橋合龍將成最美地標

捷運綠線GC01標高架段橋梁之下部結構工程目前完成進度已超過95%，預計於112年8月份全數完成；橋梁上部結構工程現正如火如荼地展開。雖然統包廠商面臨新冠肺炎及營建工程缺工缺料之大環境影響，仍積極投入各項資源，提高工程進度，預計明（113）年下半年完成所有高架段橋樑工程。包括立委張育美、市議員徐其萬、游吾和、劉勝全、市府捷工局長劉慶豐、交通局長張新福、大園區長徐藍科均一同出席。

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