日本迴轉沒壽司「點餐1重大改變」　網紅看傻：好荒謬

網搜小組／劉維榛報導

日本壽司郎遭屁孩「噁舔醬油瓶」後，壽司界開始改變供餐方式，一大圈療癒輸送帶不見了，也失去最初「迴轉壽司」的特色。網紅「視網膜」驚呼，去日本吃迴轉壽司，結果一坐下來，發現沒有實體的壽司轉盤，取而代之的是「螢幕迴轉壽司」，讓他全程看傻笑虧「真的好荒謬！」

視網膜在臉書PO一張圖片，只見他露出僵笑的表情，雙手朝著吧台上的螢幕，而內文寫道「迴轉壽司台上沒壽司，沒關係他們改成螢幕迴轉壽司，害我走進來之後一直笑一直笑，它真的就這樣一直轉！」

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▲迴轉壽司變成「螢幕壽司」了。（圖／翻攝自Facebook／視網膜 Retina）



原來最大賣點「環繞一圈的迴轉壽司」消失了，如今不再有實體，只有螢幕供客人觸控點選，變得非常科技化。對此，視網膜卻驚嘆「真的好荒謬」，接著親自示範如何點餐，與送餐的狀況，過程他表情超有戲，想必內心非常衝擊。

▲壽司做好後，會從右側滑出來。（圖／翻攝自Facebook／視網膜 Retina）



面對迴轉壽司「點餐重大改變」，文章底下也引來「國師」唐綺陽笑虧「你到底哪裡一直笑一直笑了？」藝人炎亞綸也回應「你本身也可以改成OLEDd面板！」

其他粉絲則笑回，「比起平板點餐這也算是保持初心了」、「這是一種儀式感」、「感覺不錯阿～新鮮乾淨」、「還好不是座位在迴轉」、「能想出這招，我佩服」、「山不轉路轉，壽司不轉螢幕轉」、「這樣比較衛生耶」、「這樣是比直接平板點餐有食慾一點嗎」。