一圖看今日雨區！雨彈最猛「濕到發黃」範圍出爐　鄭明典示警1警訊

▲今日天氣預測圖。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今日鋒面通過影響，中部以北、東北部有局部短暫陣雨，預計今晚鋒面離開，各地雨勢停歇，接下來東北季風短暫增強，天氣逐漸放晴轉乾，明日又恢復暖熱的好天氣。中央氣象局長鄭明典提醒，中國上空的沙塵暴將影響台灣，空氣品質將變差，過敏族要留意。

臉書粉專天氣風險表示，今天隨著鋒面南下開始影響，從清晨起中北部陸續有局部短暫雨發生，局部山區也有出現較明顯的雨勢，但由於鋒面雲系移動速度都相當快，雨是一陣一陣的在下。

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預期今天後續鋒面將逐漸通過，中北部持續有局部短暫陣雨或雷雨以外，東北部也會開始有局部短暫陣雨發生，南部地區則是影響較小，只有雲量較多偶有局部短暫小雨、午後山區也有零星飄雨機會。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

今天晚上鋒面就會通過，隨之東北季風短暫增強、環境轉乾，天氣也會逐漸轉晴，並且這波東北季風沒有伴隨較冷空氣，氣溫下降有限。另外要提醒大家伴隨著東北季風南下，有一波境外空氣污染會移入，各地空氣品質轉差。

明天這波東北季風快速減弱，各地都會是晴時多雲的穩定天氣，氣溫也會快速回升，並且到下周一二台灣的天氣都是相當穩定的。

鄭明典則表示，「中國上空仍有沙塵暴！即將到達台灣的北風系統，在鋒面雲系後方有沙塵訊號，在雨停後應該會會影響台灣，空氣品質會變差，提醒注意！」

另外他上午也提及「在一片雲區裡面，往上凸起的對流胞特徵越來越多，也越來越明顯，這也是季節轉換的特徵」，氣象局解釋，這種現象代表即將進入梅雨季的訊號，中南部有望解除旱象。