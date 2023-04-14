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久違春雨來了！明變天「降雨熱區出爐」　下周迎更強東北季風+鋒面

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▲明天變天迎久違春雨，中北部地區有較急湊雨勢。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

受東南到偏南風影響，今(14日)將是近期最溫暖的一天，局部高溫上看35度；明天(15日)鋒面雲帶移入，台灣將迎久違的春雨，中北部將有較急湊雨勢，也不排除打雷，南部影響較小；隨後周日(16日)將恢復穩定天氣到下周二(18日)，下周四(20日)鋒面通過還有較強東北季風接力，將影響到下個周末。

天氣風險公司分析師李至晟表示，今天(14日)受到東南到偏南風影響，預測將是近期最溫暖的一天，清晨本島的平地最低溫是花蓮鯉魚潭的17.4度，從北到南的平地市區大多在20-22度，中午前後也會相當悶熱，除沿海可能略低於30度，平地高溫都可以來到30度以上，其中以中南部內陸最高，局部可能來到35度左右，陽光也相當強烈。

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另受到東南風被中央山脈阻擋的緣故，目前西半部的擴散條件都相當差，空氣品質燈號亮起橙燈或紅燈，目前的主要汙染物是懸浮微粒，午後在紫外線的催化下，臭氧的濃度也會升高，呼籲避免長時間外出。

李至晟指出，今晚天氣還是大致穩定，不過隨鋒面接近，雲量會開始增多，明天(15日)清晨起鋒面雲帶就會從中北部的沿海移入，台灣也終於迎來久違的春雨，鋒面在周六(15日)白天快速通過，這時中北部會有一陣陣比較急湊的雨勢，也不排除打雷。南部受到的影響比較小，天氣陰到多雲為主，偶爾會有小雨或毛雨機會，整體來說越往南、越往平地走，降雨機率會越低。

▲▼周五及周末天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲周五及周末天氣趨勢。（圖／氣象局）

明天晚上鋒面遠離，李至晟表示，乾空氣又會順著後面的東北季風南下，台灣由北而南轉乾，剩東半部還有地形性降雨。這波東北季風影響的時間非常短暫，不到半天，周日(16日)起環境風向又會轉成偏東到偏南，天氣再度恢復穩定。空氣品質部分，除周六(15日)晚間東北季風會挾帶境外汙染之外，周日(16日)起穩定天氣，一樣使得西半部的大氣擴散不佳。

李至晟分析，目前模式預測穩定而悶熱的天氣可持續到下周二(18日)，下周三(19日)鋒面接近，大氣比較不穩定，山區開始有午後對流發展帶來短暫雨機會，鋒面本體預測在下周四(20日)起通過，一樣是整個西半部都有降雨的機會，跟這波比較不一樣的是後續東北季風可能比較強，有機會進一步影響到下個周休(22日~23日)假期，不過時間還久，還需要再觀察。

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