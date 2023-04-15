走進討海人的世界 東港食魚教育展4／17開展

▲東港區漁會總幹事鄭鈺震 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

112年度東港食魚教育推廣暨漁會家政班作品展，4/17-30日在東港區漁會一樓大廳展出，每天限量送華僑市場美食券、假日免費體驗手作DIY，來看展民眾填寫學習單正確有機會獲贈美食券50元，也開設8梯次假日「手作文創DIY免費體驗課程」，製作「海洋文創零錢包」、「黑鮪文創帆布環保袋絹印」。

漁會總幹事鄭鈺宸說，東港為台灣最大的近海漁業基地，亦是遠洋漁業重鎮，以鮪旗魚為大宗，鮪旗魚產量全台數一數二，是黑鮪魚原產地產量全國第一，東港櫻花蝦更是國內優秀資源管制漁業，漁民遵守自律公約實施禁捕期，推動永續漁業，因國旅熱潮爆發，漁會今年首度策辦東港食育教育推廣活動加強民眾食魚知能、教育體驗，推廣國產水產品，促進民眾消費，振興地方產業發展，來東港不只是吃海鮮美食而已，更能深入認識東港深厚的漁業文化底蘊。

活動規劃了「食魚文化走廊」和「家政班漁村文創手作品」二大展覽，食魚展以看板、魚體模型、實體漁具、影片等方式展示東港主要盛產的漁產(鮪魚旗魚、櫻花蝦)、產季、捕撈方式、食用方式及相關保育宣導，「黑鮪魚故鄉」介紹東港漁業、「鮪躍東港」簡介鮪類及類鮪類和黑鮪美食、「旗開得勝」簡介旗魚和料理、「美饌櫻蝦戀」櫻花蝦小檔案辨識及料理。

而「漁村文創手作品」實物展，參展成員來自漁會家政班成員55人，挑選展出近百件，作品富含海洋風格變廢成寶特色，兼具環保實用美觀性，由生活教育實踐做起，響應節能減碳及海洋保育，在地連結親近海洋，展現漁村人文之美，共展出萬用零錢包15系列作品。

漁會並組織家政班志工投入製作「魚食料理愛心便當」，便當菜色2主菜肉+3配菜，配合時節，魚肉主菜以無骨東港在地盛產魚貨鮪魚和旗魚，搭配新鮮時蔬菜餚，豐富且營養均衡，分送東港鎮內獨居長者、低收弱勢族群。

並與在地幼兒園或學校合作戶外教學，參觀東港櫻花蝦室內恆溫拍賣場，讓參訪學童觀看從櫻花蝦上岸、拍賣過程，除了由導覽解說員全程介紹解說，體驗櫻花蝦辨識方式、營養、料理烹煮等，提高參與活動的誘因及消費，提昇活動的經濟產值。

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