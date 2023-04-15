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養ChatGPT有多難？1個月花光17.5萬家庭1年用電　還恐讓當地缺水

▲▼ChatGPT,Sam Altman。（圖／達志影像／美聯社）

▲AI聊天機器人ChatGPT在全球爆紅。（圖／達志影像／美聯社）

記者崔子柔／綜合報導

ChatGPT推出後風靡全球，各界對於它的能力及方便性相當好奇，不過很少人知道它需要多少資源才能運作，數據指出，OpenAI光是在2023年1月的用電量，就和17.5萬個丹麥家庭1年的用電量相同。

根據《財聯社》報導，專家指出，就像加密貨幣剛出來時一樣，所有人都在討論新技術帶來的利潤，卻忽略其背後消耗的巨大能量，而AI比加密貨幣需要更大的技術，生成式AI需要經過大量的訓練才能獲得「智能」，還得不斷改進，也就是說，AI處理能力的提升，背後總伴隨著資源的大量消耗。

加拿大數字基礎設施公司QScale的創辦人Martin Bouchard表示，生成式AI的每一次查詢都需要普通搜索引擎4至5倍的計算能力，OpenAI在2023年1月的用電量，估計相當於17.5萬個丹麥家庭一年的用電量，這還只是目前模型使用情況的數據，如果未來應用的層面更廣，消耗規模可能達到數百萬人的等效用電量。

▲▼ChatGPT。（圖／路透）

▲ChatGPT在3月向付費用戶發表最新版本GPT-4。（圖／路透）

AI專家、牛津大學互聯網研究所Sandra Wachter指出，根據全球統計數據，訊息和通訊技術對氣候變化的影響遠大於航空業，光是AI需要的能源，在2012至2018年間就增加了30萬倍，而每訓練一次ChatGPT，就要花費能供126個丹麥家庭使用1年的能源，這就反映出另個方面的問題，假設ChatGPT被大規模商業化，且在經濟生活中占據關鍵地位，那麼一旦OpenAI的計算中心停電，後果不堪設想。

除了用電量外，AI對水的需求量也相當大，因為在運作時需要水來冷卻數據中心。加州大學河濱分校和德克薩斯大學的一份論文指出，ChatGPT的上一代模型「GPT-3」的訓練，就消耗約70萬升的水，足以生產370量BMW汽車。

研究指出，用戶在和ChatGPT對話時，就會不停消耗水，ChatGPT每和用戶交流25至50個問題，就要「喝」500毫升的水，以目前ChatGPT受歡迎的程度來看，恐怕對當地供水造成很大的麻煩。

研究另提到，OpenAI需要為其超級計算機中1萬張顯卡、超過28.5萬個處理器內核提供冷卻設備，這一過程能生產320輛特斯拉的電池，這些用來冷卻設備的水還不能是普通的水，必須是乾淨的淡水源，避免帶來腐蝕和細菌滋生的問題。

專家們擔心，目前數據還僅是針對「GPT-3」模型來估算，需要更多訓練的「GPT-4」預計會消耗更多能源，「人工智慧想要真正在現實世界落地，企業們在技術革新的同時，還需要考慮如何降低這一人類難以承受的AI成本」。

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