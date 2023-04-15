薯條大辣！新竹男見「整包紅土」愣：買辣粉送薯條　店家回應了

▲男子點了包大辣薯條，收到成品讓他傻眼。（圖／翻攝臉書／竹北大小事）



記者柯振中／綜合報導

台灣鹹酥雞店林立，想要購買一份炸物相當方便。不過，新竹一名男子日前購買某知名炸物店的薯條，向店家要求大辣，回家打開一看，竟然收到「整包紅土」，讓他傻眼直呼「都是這樣的嗎（笑）整包粉」。

這名男子在「竹北大小事」分享，他在某間知名炸物攤購買薯條，期間要求對方加大辣，沒想到實際收到成品以後，讓他瞬間哭笑不得，「都是這樣的嗎（笑）整包粉」，還出言調侃「買辣粉送薯條」。

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從畫面當中可以看見，男子打開買來的薯條，發現上面每一條都裹滿辣粉，且袋子底下還有滿滿的粉末，就像是一般在操場會看到的「紅土」，火辣的程度令人無法想像。

▲▼從畫面可以看見，整袋薯條裹上了一層厚厚的辣粉。（圖／翻攝臉書／竹北大小事）



貼文引發討論後，網友們感到十分逗趣，不斷出言調侃，「敢要求很辣很辣，卻怪老闆很佛心的虧錢加辣粉」、「很棒啊，店家不計成本給辣，這樣也要抱怨」、「好羨慕…每次點大辣有一半就偷笑了」、「本人有在台北的這家連鎖雞排店打工過，有些客人大辣真的得加到這樣子，尤其雞排的大辣整片都是辣粉，而且不是整片紅還會被嫌加太少。」

事實上，根據《東森新聞》報導，該店業者透露，男子是透過外送平台點餐，備註寫著「很辣很辣」，所以才會加入許多辣粉，並非刻意惡整。