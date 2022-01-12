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傳播業疫情苦哈哈　戰國策逆勢成長200% 七度拿下最佳公關

▲▼戰國策7度拿下最佳公關公司金獎。（圖／記者楊庭蒝攝）

▲戰國策7度拿下最佳公關公司金獎。（圖／戰國策官方網站，下同）

記者楊庭蒝／綜合報導

去年疫情使得許多品牌的年度行銷預算縮水，連帶影響靠廣告、活動維生的傳播業營收，但戰國策傳播集團卻逆勢成長，不但業績超過目標近200%，還因此拿下本屆行銷傳播傑出貢獻獎的最佳公關公司金獎，成為國內唯一7度奪冠的公關公司。

往年各企業品牌在規劃行銷預算時，往往在意代理商的創意性、靈活性、與通路實力，但這兩年在疫情影響下，企業開始著重品牌在新常態（new normal）下的應變，這使得整個傳播產業被迫進行新一波物競天擇，而行銷傳播傑出貢獻獎的評選標準也隨之作出改變。

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戰國策董事長吳春城表示，戰國策以危機處理為主力服務之一，愈是亂世反而愈能協助企業品牌發揮價值。5月份疫情剛開始擴散時，戰國策立即製作「企業疫情衝擊準備Check List」、「疫情下的品牌調適準則」，協助品牌找到疫情中的扮演角色。

▲▼戰國策7度拿下最佳公關公司金獎。（圖／記者楊庭蒝攝）

▲戰國策董事長吳春城與副董事長張美慧

吳春城說，不只疫情，美中格局、產業結構、環保減碳、數位生態，整個世界早已劇烈變化中，好的公關公司不再像過去只協助企業品牌擦脂抹粉就行，而要進到更上位的層次，協助品牌看清局勢，定位當前企業的運營策略。

近年傳播產業因為數位發展而百花齊放，愈來愈呈現破碎化的現象，對此，吳春城表示，數位轉型是企業必走的路，但由於新興工具太多，反而讓企業還要自己花心力整合，一但遇到疫情這種外在變化，接應不暇。戰國策集團不但具備上位公關的高端能力，旗下五家子公司(順律國際、爆米花數位、民意傳播、戰國策顧問、大社會資訊)更具備各種代理商的整合功能，協助客戶更有餘力因應外部環境衝擊。

對於這次第7度拿下最佳公關公司金獎，吳春城說，感謝評審的青睞，榮耀是歸於客戶的。策士遇上明主才有好的發揮，而戰國策很幸運，服務的企業幾乎都是世界500大品牌，未來會持續協助品牌深化價值。
 

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