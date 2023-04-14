【廣編】2023年台北家電展　夏普把全民普發6000元放大了

圖、文／夏普提供

台灣夏普把6,000元變大了！政府「全民普發6,000元，夏普再加碼送6,000元」，家電展現場攤位內，還有更多優惠好康，如「滿額送萬元好禮」*註、「超值秒殺限量專區，通通2折起」，也為慶祝夏普SHARP 111週年生日慶，舉辦111小時不斷電抽獎派對，只要參加台灣夏普官方FB粉絲團的活動，即可有機會抽中11,111購物金，誠意滿滿就是要讓所有用戶覺得買到賺到，讓大家內心喊出「這一次 我要買夏普」。

全民激省 66大順

1. 買AQUOS XLED登錄即送統一超商虛擬商品卡$6,000

2. 買美型空氣清淨機登錄即送統一超商虛擬商品卡$1,000

3. 買空氣除菌滾筒洗衣機登錄即送統一超商虛擬商品卡$1,000

4. 買自動除菌離子除濕機登錄即送統一超商虛擬商品卡$500

5. 買AIoT智慧連網水波爐登錄即送吉品養生食材箱及日本富士琺瑯烤盤

6. 買任意門除菌冰箱登錄即送日系美型微波爐 (市價$2,990)

7. 買雙氣流智慧吹風機登錄即送水活力保濕器 (市價4,990)*註：滿3萬整以上，即可獲得市價3,290元的夏普DC風扇一台，滿5萬整以上，可獲得市價3,990元的夏普氣泡水機一台，結帳滿10萬元以上，便可獲得市價35,900元的日本製空氣清淨機一台。

週末天天有活動 讓你吃好玩好買好

- 4月15日週六來到現場進行會員活動的民眾，前111名完成會員活動即可贈送市價1,590的食材箱。

- 4月16日週日下午還有「慕獅女孩一日店長」的活動，喜歡慕獅女孩曼容、璇璇、小映的粉絲們千萬別錯過與可愛女孩們拍照互動的機會喔！