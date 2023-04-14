遲3分鐘回群組訊息！女子遭老闆怒罵後開除：妳在挑釁我嗎

▲對於這名慣老闆對待員工的態度，引發網友熱議。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

大陸一名女子在網路上表示，10日晚間老闆在公司群組發布放假通知，並要求員工必須在晚間7點30分前回覆，否則一律視為自動離職。沒想到當時因為女子與其他朋友在外吃飯並未注意訊息，遲了3分鐘才回覆，竟遭到老闆言語謾罵後辭退。

綜合陸媒報導，大陸甘肅一名女子日前在網路上表示，10日晚間公司老闆在工作群組內發布放假通知，並要求眾人在當晚7點30分前進行回覆，否則將一律視為自動離職。沒想到女子當時因為跟朋友們在外聚餐未注意到訊息，超過了3分鐘後才回覆，竟被老闆在群組標註氣罵「妳現在是在挑釁我嗎？」

不只如此，女子更表示，老闆還在凌晨3點時發送訊息，要求超過時間回覆的員工們隔日帶著檢查文件到辦公室報到。不過因為發送訊息的時間太晚，早上看到訊息後根本來不及準備，到公司後，還被老闆叫到辦公室不斷言語謾罵，隨後便將所有人通通辭退。對此女子表示，事後已到勞動監察大隊投訴他們，目前正在等待處理的結果。

消息一出也引起網友討論，「當個老闆就以為自己是王了是吧」、「祝這家公司早日破產」、「現在當老闆的好多以為自己權力無限大，沒有格局也沒有高度，以為員工就是召之即來，揮之即去的」、「直接告他就好了，有簽合約的，哪是他說辭就辭」。

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