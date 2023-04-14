揭開作家閉關寫稿空間！53位創作者私房藏書、「伴讀小物」曝光

▲2023臺北文學季「讀書俱樂部」特展，4/15起在剝皮寮歷史街區開展。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

2023臺北文學季「讀書俱樂部」將於明（15）日起在剝皮寮歷史街區開展，今年特展除了展示絕版藏書，還讓讀者走入作家的「私密寫稿空間，更邀請53位創作者以伴讀者角色，推薦私房藏書，包括藝人連俞涵、作家馬翊航等的私房書單、伴讀小物，甚至有親筆畫線筆記註記，一次揭曉。

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▲還有藝人連俞涵等多達53位創作者的私房推薦書。（圖／記者林育綾攝）

今年展覽以「人人都是VIP」的概念出發，將展場打造成文學的交誼場，邀民眾成為讀書俱樂部的會員好友。四大展區從「大時代」進入「小社群」，再走入作家的私密「共寫間」，更廣邀53位創作者、10家出版社以「伴讀者」的角色，陳列超過百本精選書，陪伴讀者享受閱讀時光。

▲「時光廊」展區展出6個不同階段的文學演變。（圖／記者林育綾攝）



一、時光廊

展區「時光廊」邀請6位時代策展人，包括黃震南、張國立、應鳳凰、李金蓮、黃威融、盧郁佳，策劃不同年代的選書，還展示了已絕版的珍貴藏書，例如日治作家西川滿已成夢幻逸品的首部公開詩集《媽祖祭》、漫畫家牛哥以費蒙為名出版的暢銷小說《情報販子》、被譽為「留學生文學散文先聲」的作家陳之藩首部作品《旅美小簡》等。

▲還展示已絕版的珍貴藏書，例如日治作家西川滿已成夢幻逸品的首部公開詩集《媽祖祭》。（圖／記者林育綾攝）

展區也藉此引領讀者，一同穿越6個不同階段的時代，包含三○、五○、六○、八○、九○年代，還有2000年後至今的文學思潮。透過策展人獨特的選書視角，可觀察橫跨日治時期至21世紀初的文學環境演變。

▲▼引領讀者穿越6個不同階段的時代。（圖／記者林育綾攝）

作家李金蓮以風起雲湧的八○年代為主題，試圖還原在女性主義、民主改革等社會浪潮下的台灣出版樣貌。盧郁佳則以2000年以後的選書開展，著重於個人與社會的對話與碰撞，從結構一探世界，無論是上對下的權勢性侵、大與小的國際關係等，呈現了當代人迫切面臨的問題。

▲「社群Bar」介紹不同時代的文學社群。（圖／記者林育綾攝）

二、社群Bar

「社群Bar」則介紹了「文友通訊」、「台大現代詩社」、「小說家讀者8P」、「字母會」、「想像朋友寫作會」等橫跨50年代至今的5處文學社群，透過時代物件的營造，讓參觀的民眾更能融入不同年代，實際體驗當時的寫作氛圍。參與者將會發現，文學創作也許不只是單打獨鬥，成群結社、相互扶持的文學情誼，也可以讓寫作之路走得更遠。

▲作家許榮哲也還原當年在金石堂書店櫥窗寫作的畫面。（圖／記者林育綾攝）

作家許榮哲也還原當年在金石堂書店櫥窗寫作的畫面，他回憶，當時邀請很多小說家從早上10點寫到下午4點，笑說坐在櫥窗裡「表演寫作」其實壓力很大，因此展開了「作弊」行程，就是先在家裡寫好，再到現場慢慢寫。

▲作家李奕樵也介紹新世代的文學團體「想像朋友寫作會」。（圖／記者林育綾攝）

作家李奕樵也介紹新世代的文學團體「想像朋友寫作會」，從2013年起由耕莘寫作會獨立出來，如今已發展成上百位文學寫作愛好者的共享之地。他們的「小說批鬥會」以直球對決創作，使用大量雲端服務減少運營成本，讓寫作者彼此檢驗錯誤，以利作者們飛躍式成長，建立起一套循環模式。

▲「共寫間」其中一個區域，作家瀟湘神復刻私密的寫作空間。（圖／記者林育綾攝）

三、共寫間

「共寫間」讓讀者一窺作家的寫稿空間，邀請作家張亦絢、瀟湘神，在展場復刻私密的寫作空間，讓讀者一起跨越時空共寫。其中瀟湘神規劃「東台灣的尋妖日誌」，展出「事前調查資料」、「親筆手寫筆記」，讓讀者感受他在記錄踏查過程中的心得。

▲▼瀟湘神公開自己「尋妖」的踏查筆記。（圖／記者林育綾攝）

作家張亦絢則以「雙關嶼：把作家關起來，讓文學關不住」為概念，讓參與者可以體驗「居家隔離」來一場寫作試煉。她表示，只要進入展間，就必須「非寫不可」，並提供25分鐘的「文思敏捷」及55分鐘的「開懷暢飲」兩種寫作模式，讓大家扮演作家角色，一起感受何謂「寫作的孤獨」。

▲張亦絢讓參與者可以體驗「居家隔離」、「閉關寫作」的孤獨和試煉。（圖／記者林育綾攝）

四、讀書俱樂部



「讀書俱樂部」邀請53位創作者，如詩人徐珮芬、作家馬翊航、蕭宇翔、攝影師汪正翔、演員連俞涵等人，以「伴讀者」的角色，分享私房書籍，還有他們在書中留下手寫、劃記等文字，還揭露「伴讀小物」，像是李桐豪的擴香石、崔舜華的祕魯聖木等，陪讀者開啟閱讀的另一層情境。

▲▼「讀書俱樂部」邀請53位創作者分享私房藏書、伴讀小物，還可以看到他們在書中的註記。（圖／記者林育綾攝）



10家出版社則以「編輯」的選書眼光出發，推薦超過100本不可不讀的好書，展覽更將策劃不同的「Read+ing 共讀分享會」，邀作者到現場與讀者現場同歡，讓參與者可與作者及書迷同好一起交流。

▲▼連俞涵親筆寫下推薦書的原因。（圖／記者林育綾攝）





展覽期間4月15日～5月14日更限量送隨讀隨寫筆記本，而「2023臺北文學季」系列活動將持續到6月8日，特展於剝皮寮歷史街區演藝廳同步舉辦3場延伸講座活動，即日起可至台北文學季官網報名參加。