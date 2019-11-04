用聞的展覽！「台灣氣味展」探索嗅覺記憶　剝皮寮歷史街區展出

▲「1%台灣氣味展」用氣味探索台灣歷史，（圖／故事StoryStudio提供）



記者林育綾／台北報導

你想過身邊的各種氣味，跟我們之間的關係嗎？故事StoryStudio結合創意與數位技術，舉行《1%台灣氣味展》，藉由不同氣味來探討台灣歷史，以及我們與歷史之間的親密關係，例如家喻戶曉的「明星花露水」曾是知名國產香水的發展脈絡，日本甚至曾經封台灣為「香料之島」，展覽將於即日起至22日於剝皮寮歷史街區展出。

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▲味道不只反應出個人的特定回憶，也反映了某部分的集體記憶。（圖／故事StoryStudio提供）

氣味的記憶既主觀又共通，我們對於某些空間的氣味，隨著共同的成長經歷或時代，會產生特定反射。味道不只反應出個人的特定回憶，也反映了某部分的集體記憶，可以說氣味的記憶就是種歷史。

每天使用的洗髮乳、汽水、洗衣精等各式商品散發的氣味，除了增加購買慾望外，有沒有想過這些氣味是從哪裡來的呢？曾經只有貴族才能使用的香氛或氣味，從什麼時候開始被大量添加在各式日用品中呢？而這些被製作的氣味和台灣的關係為何？這些問題都可以在《1%台灣氣味展》中獲得解答。

▲▼氣味的記憶就是種歷史。（圖／故事StoryStudio提供）

展覽也提出大哉問：台灣氣味是什麼？高山茶香？龍山寺終日焚香繚繞的氣味？或是夜市內各種令人懷念家鄉味的美食？日常中的各種氣味背後，其實都蘊含著豐富故事。1930年代，日本報紙甚至給台灣一個獨特的名字「香料之島」，這段很少被談論的歷史，帶出台灣歷史的核心之一，也就是台灣的樟腦。觀者可以透過互動聞香、獲得線索、解謎等步驟，一同探索台灣文化的根與靈魂。

▲選擇用「嗅覺」來展覽，從氣味講一個有關台灣的故事。（圖／故事StoryStudio提供）

故事StoryStudio負責人涂豐恩表示，團隊從做線上內容開始，這5年來持續探索用不同媒介說故事的可能，希望結合文字與影像、虛擬與實體，打造不同的感官體驗。所以除了網路內容以外，也出書、編雜誌，舉辦講座、課程、小旅行等等。而展覽，或者說用空間與物件來說故事，是一直以來都想嘗試的另一個敘事媒介。第一個展覽形式，選擇了一種比較特別的感官經驗，也就是「嗅覺」。「我們想從氣味講一個有關台灣的故事，希望它可以成為一個系列，述說台灣氣味的展覽系列。」

《1％ 台灣氣味展》展覽資訊

日期 ： 2019/11/02 - 11/22 每週一休館，開館時間：10:00 - 19:00

票價 ： 免費

地點 ： 台北市萬華區剝皮寮歷史街區（康定路173巷，街屋21號、23號)

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