五桐號排超多人！她試買1杯傻了「茶很普耶」　鐵粉搖頭揭爆紅關鍵

▲五桐號。資料照，非台北饒河店。（圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人愛喝手搖飲料，其中「五桐號」也非常受歡迎。不過，近日就有網友不解拋問，五桐號招牌的茶飲明明很普，為什麼大家卻愛喝五桐號？貼文曝光後，就有鐵粉分享五桐號吸引人之處。

這名網友在Dcard上，以「大家為什麼愛喝五桐號啊」為題發文，提到她每次經過五桐號台北饒河店時，都會看到很多人在排隊，但實際點一杯喝，卻覺得茶很普，倒是杏仁凍還不錯。

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以茶來說，原PO覺得鶴茶樓的茶比較好喝，大家平常都是喝哪一家手搖飲店？或是說，五桐號應該要點哪個品項才對？

▲手搖飲話題引發討論。（示意圖／ETtoday資料照）

貼文曝光後，底下就有網友推薦，「荔枝冰茶凍飲」、「荔枝冰茶凍飲無糖少冰真的讚」、「我喝過一次荔枝凍飲也是覺得好讚！下次來試試看無糖」、「豆米雙凍拿鐵（米漿跟豆漿凍的那個），我也覺得不錯，凍有很濃的花生香，好喝」、「杏仁凍五桐茶！杏仁控表示愛死了，還有米漿凍奶茶也超好喝」、「泰奶啊，超濃郁那種」。

其中還有網友分享，五桐號必點的應該是「凍」類，「五桐號重點是凍不是茶吧」、「我是喜歡他們的杏仁凍」、「豆漿凍很好吃」、「除了杏仁凍其他都沒什麼好說的」。也有些網友則回應，「喜歡喝茶的不推五桐號」、「我也不懂，我覺得五桐號超普」、「五桐號的凍比鶴茶樓的凍好吃，鶴茶樓的茶比五桐號的茶好喝」。