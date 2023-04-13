全台哪個城市規劃最好？網大推「這1市」格局方正：要迷路很難

▲網友們一致認為高雄城市規劃做得最好。（圖／翻攝自Dcard）



實習記者林郁婷／綜合報導

台灣哪個縣市道路規劃最好？近日一名網友曬出高雄市空拍圖，每條道路都非常筆直，規劃出一個個方格，而建築在方格內整齊排列，看上去相當乾淨整潔，他也好奇詢問「高雄是不是台灣規劃最好的城市？」對此，不少當地人大讚「真的不會迷路！」

一名女網友在Dcard以「高雄是不是台灣規劃最好的城市 格局方正」為題發文，並分享一張空拍圖，只見整個城市像是棋盤一樣，被直直的道路切成好幾個方格，所有建築都在格子內矗立，雖然有高有低，但還是非常整齊。

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貼文一出釣出許多網友支持，「在高雄右轉，右轉、右轉再右轉，可以回到原本的地方」、「高雄這些路真的都很直又超大條，開車騎車真的爽」、「在高雄住了4年真的很喜歡高雄，回台中之後整個超不習慣」、「高雄這城市格局跟我玩模擬城市的時候一模一樣」、「大學在高雄生活，路線超好懂，也不太需要導航」、「要不是空汙我也超愛高雄，馬路大條曬的到太陽，天天有悠閒度假感」。

不過也有人直言「我是高雄人，大路確實很方正，但小路很容易讓人迷路」、「我家還在輕軌附近，要出門都不方便，旁邊中華路路還很爛，坑坑洞洞還一堆測速」、「交通守法程度，高雄不忍直視，例如名聞全台的高雄式左轉，高雄人的守法態度根本是一坨屎，北部車多歸車多，至少還有秩序」、「現在蓋那個爛輕軌，沒了曠闊道路」。

據了解，日治時期台灣總督府對大高雄都市計畫中，是採放射狀道路為骨架，內部填入棋盤式道路系統，在不同方向的道路會配合轉角逐漸轉向，以避免產生畸零的街廓。

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