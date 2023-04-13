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台灣餐廳「1規定」她怒轟陋習　全網超有感：根本暴利

▲▼餐廳,點餐,服務生,女服務生,小費。（圖／CFP）

▲女網友表示，很多餐廳沒什麼服務，卻要額外付10%服務費。（示意圖／CFP）

實習記者林郁婷／綜合報導

台灣不少餐廳會收10%服務費。一名女網友表示，很多餐廳明明沒什麼服務，卻仍然要被收10%服務費，就算改用QRcode點餐，還是需要付這筆錢，讓她爆氣質問「到底誰發明服務費這個陋習？」貼文引起大批網友贊同，更直呼「10%根本暴利」。

原PO昨（12）日在Dcard表示，最近越來越多餐廳開始收10%服務費，「一直很不解到底為什麼會開始這種陋習」，國外都是直接給服務生，但台灣卻是進老闆的口袋，並且就算吃貴一點的餐廳，也不會受到比較好的服務，還要多付錢。

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原PO指出，特別是疫情後很多餐廳改成掃QRcode點餐，「我連點餐都要自己來，服務生只要把餐點放到我桌上，就要收服務費了」，還不如自己去拿餐，「甚至吃過火鍋加湯也要自己來，然後跟我收服務費」。

原PO解釋她的想法，「不是說不能收，但我真的寧願把所有要收的價錢直接訂好，不要多收一成」，像是過去某間義大利麵餐廳是一桌收一個價錢，最後由消費者決定要不要支付，「畢竟有些服務根本爛死，還要跟消費者收，真的會付的很不爽！」

文章引發網友共鳴，「垃圾制度，10%根本暴利」、「我覺得，應該要讓客人決定服務費要給哪一位服務生。有些服務生態度爛死了，我還要付服務費？有些服務生真的態度很棒，我只想給他們服務費」、「稱其為10%清潔費還比較好接受」、「同樣叫服務費但跟國外差好多，台灣就只是變相漲價而已」。

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