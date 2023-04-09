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今起轉晴！首颱有望生成「最新路徑出爐」 下波鋒面「雨炸全台」

▲▼天氣 春暖 天熱 日夜溫差大 雨少 缺水。（圖／記者屠惠剛攝）

▲東北季風遠離，今下半天起各地多雲到晴，明天更為晴朗穩定。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

東北季風減弱，今(9日)下半天各地多雲到晴，明天(10日)起天氣更為晴朗穩定，氣溫逐日回升，最高可到28度；不過近期將有熱帶擾動成颱機會，路徑預測將從菲律賓呂宋島北轉，對台沒有影響；下周五、六(14~15日)下波鋒面通過，台灣由北到南轉有雨天氣。

天氣風險公司分析師廖于霆表示，今日(9日)下半天起，東北季風逐漸減弱，各地天氣多雲到晴，清晨各地氣溫15到17度，仍然偏低偏涼，白天起，氣溫稍有回升，各地高溫23到26度。明日(10日)起，全台天氣轉為晴朗穩定，氣溫逐日上升，各地白天最高溫可達25到28度。

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未來一周天氣，廖于霆分析，周一到周二(10日~11日)偏東風到東南風影響，全台天氣晴到多雲；周三(12日)微弱東北風影響，水氣增多，東半部有陣雨，午後南部山區有局部短暫雷陣雨的可能。周四(13日)東半部仍有陣雨，周五晚到周六(14日~15日)下波鋒面通過，台灣由北到南轉有雨天氣。

氣溫方面，廖于霆表示，北部、東北部及東部地區白天最高溫約在22至26度之間，晚上最低溫約在16至21度之間；中部、南部及東南部白天最高溫約在25至28度之間，晚上最低溫約在18至22度之間，早晚仍有較大的溫差。

廖于霆指出，下周預料有熱帶擾動在菲律賓東方海面活動，有成颱機會，動向以在呂宋島一帶減弱北轉機會最高，對台灣沒有影響。

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