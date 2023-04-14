國民黨曝找謝龍介北上戰王世堅　「費芯」誰出線勝率都在6成　

▲國民黨前台南市議員謝龍介。（圖／記者林悅翻攝）

記者陳弘修／台北報導

對於國民黨週三公布台北市首波立委提名，包含第3選區的現任立委王鴻薇與第8選區的現任立委賴士葆，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹14日表示，王鴻薇才剛在補選中勝選，「我們是如履薄冰」，畢竟王鴻薇在中山區仍然是新人，但她看好王鴻薇有9成機率可成功連任，不過仍要戒慎恐懼並勤跑基層。至於賴士葆，他經營基層跟服務做得非常好，地方紮根非常深，「這區我很放心」，勝率應有99%以上。另外，對於民進黨正在北市第2選區(士林、大同)上演「堅偉大戰」黃呂錦茹也透露有找過國民黨前台南市議員謝龍介來選，「他還沒完全拒絕」，另外也有2個人想選，但還不能透露，她比較擔心民進黨最後由王世堅出線，因為王世堅打法詭譎多變，會比較棘手。

黃呂錦茹是在14日接受POP Radio聯播網、Hit Fm聯播網《黃暐瀚撞新聞》專訪時，作上述表示。談及北市第7選區(信義、南松山)持續上演「費芯大戰」，黃呂錦茹表示，「我覺得很好呀」，他們兩位打得很火熱，每天大家都想聽他們的新聞，這也是種行銷，「不管費鴻泰還是徐巧芯都是強棒」，費鴻泰有經驗有實力，徐巧芯雖然是新人但很有戰力，「兩個人不管派誰都是強棒」。

黃呂錦茹分析，這段時間媒體都在追逐國民黨的人選，「國民黨的勝率應有6成以上」，而費鴻泰跟徐巧芯公開競爭，也代表國民黨是用民主方式公開給大家看。

對於第2選區(士林、大同)民進黨正上演「堅偉大戰」，台北市議員王世堅挑戰現任立委何志偉，黃呂錦茹坦言，這區在過去來說是藍營的艱困選區，但在台北市長蔣萬安勝選後基本盤已被打亂，沒有像以前一樣綠。

黃呂錦茹透露，「有找過謝龍介來選，他還沒完全拒絕」，另外也有2個人想選，但還不能透露。目前推估勝選機率應有五五波，比較擔心民進黨最後由王世堅出線，因為王世堅打法詭譎多變，會比較棘手。

談及第4選區(南港、內湖)目前有意願參選的有台北市議員李彥秀跟游淑慧，將對上現任立委高嘉瑜、又有基進黨的參選人吳欣岱，黃呂錦茹表示「港湖區是藍營一直想收復的區域」，李彥秀當過立委，在港湖耕耘也很深；游淑惠論述能力好，是個強棒。這兩位目前也都沒什麼負面新聞，不管最後是誰出線，應也有6成以上的勝率。

而在第1選區(士林、北投)黃呂錦茹指出目前有台北市議員張斯綱、陳重文有意參選，且兩位都表示可用協商方式進行。但無論誰出線，「做民調發現兩人都與民進黨現任立委吳思瑤勝負在0.2%左右」，在誤差範圍之內，黃呂錦茹認為應是蔣萬安選舉時，已把過去的基本盤攪亂。