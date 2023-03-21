神岡桶屍案蛇蠍女冷臉反控「他是恐怖情人」　6大包水泥封屍

記者黃翊婷／綜合報導

台中神岡桶屍案，死者經鑑定確認是失蹤多年的陳姓男子，而他的蔡姓前女友因涉有重嫌被逮，但蔡女接受調查時異常冷靜，甚至反控陳男才是「恐怖情人」。檢警推測，可能是因為陳男不滿被分手而向蔡女追討欠款，因此惹來殺機，考量到桶內至少被倒入6包（每包約50公斤）的水泥，目前仍不排除有共犯。

▲蔡女反控陳男才是恐怖情人。（圖／ETtoday資料照，下同。）

台中市刑大偵四隊2019年間偵辦一起暴力討債案件，發現關係人陳男在同年3月與蔡女前往台中七期某摩鐵過夜之後，從此人間蒸發。當時蔡女向警方表示，2人已協議分手，起床時陳男已經離開，她也不知道對方為何失蹤。

然而，時隔3年之後，2022年10月26日有民眾在台中市神岡區某工廠發現一名男子遭布條以木乃伊式裹屍裝袋，再塞進塑膠桶中灌入水泥，後經證實死者就是失蹤已久的陳男。檢警發現廠房承租人為蔡女，於是循線將人逮捕，雖然她面對問題都閃避不願回覆，但由於許多線索都指向她涉案程度深，最終向法院聲押禁見獲准。

根據《自由時報》報導，蔡女向警方供稱，她因為疫情影響收入銳減，轉而接受陳男資助上百萬元，後來遭到催討，不僅受到言詞暴力對待、情緒勒索，就連南部老家和孩子也遭殃，她天天活在恐懼之中，陳男才是「恐怖情人」，她與此案並無關係；但曾參與調查的檢警透露，蔡女面對詢問都異常冷靜，推測可能是陳男不甘被分手，進而催討欠款，才會招來殺機。

▼▲陳男遭裝袋放入塑膠桶中，再以水泥封屍。

檢警調查，蔡女在陳男「失蹤」之後，不僅盜用行動電話，還以陳男的LINE帳號傳訊息給他的女兒；此外，檢警還發現，蔡女與陳男的確有債務糾紛，蔡女積欠陳男大約150萬元，雙方簽有本票，而蔡偽造陳的簽名，簽署雙方債務糾紛達成和解之私文書。

檢警指出，蔡女在2019年間承租發現桶屍的工廠，恰巧與陳男失蹤的時間點重合，她還買過打漿電鑽、防水滲透保潔墊、透明大塑膠袋等物品，經核對也與死者遭棄屍的相關物品相符。綜合種種證據，台中地檢署20日偵結，認蔡女涉犯刑法殺人、遺棄屍體、偽造文書、詐欺得利未遂、盜用他人電信設備通信等罪嫌明確，並向台中地院依國民法官法提起公訴。

另外，檢警還在案發現場發現水泥、攪拌機具等物品，一包水泥大約重25至50公斤，塑膠桶內估計至少被倒入6包，而蔡女體型嬌小，不像是能夠獨自完成作案的樣子，因此不排除還有其他共犯，這部分仍在進行追查當中。