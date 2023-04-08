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外送員餐點放1樓樓梯！2寶媽氣炸不想再遇見到他：第二次了

▲▼外送員餐點放1樓樓梯！2寶媽氣炸不想再遇見到他：第二次了。（圖／翻攝爆怨公社）

▲原PO不滿外送員將餐點放在1樓。（圖／翻攝爆怨公社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

現在外送服務相當方便，只要拿出手機按一按，就會有美味的食物，不少外食族都很依賴外送。一名女網友抱怨，她日前叫了外送，但外送員卻將食物放在1樓的樓梯就離開，認為對方應該將餐點送上樓，「拜託我點我家巷子外的鹹水雞，如果方便出去買，我就自己出去了，何必叫外送。」

該名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，她日前戴著兩個孩子出去玩，到家後點了兩單外送，其中一單的外送員竟將食物放在1樓並拍照回傳，「這位外送員我遇到第二次了，上一次他也是丟在樓下，我抱著最小5個月大的孩子下樓拿，放一個2歲的自己在樓上。」

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原PO表示，另一單的外送員拿上樓，因此她多給了20%的小費，但想到第一名外送員仍氣不過，決定發文抱怨，「到底要怎樣做我才可以不要再遇到這位外送員，真心覺得他實在不適合做外送。」

▲▼外送員餐點放1樓樓梯！2寶媽氣炸不想再遇見到他：第二次了。（圖／翻攝爆怨公社）

▲原PO全文如上。（圖／翻攝爆怨公社）

網友看完紛紛留言，「不就是不方便出門才叫外送嗎？」「可以寫備註+額外小費一定沒問題」、「食物放地上超髒」、「覺得以前沒有Uber eats 、熊貓的年代，那時的媽媽都像超人」、「沒事的，我曾經有外送員把餐點放在電梯裡面，我找了半天找不到，還跟我說他離開了請我自己去找」，也有網友建議，「可以改用現金支付」、「你用現金取餐他就會上去了」。

有外送員表示，「我本身是外送員雖然我不喜歡上樓心裡會罵～可是我還是會認命上去！我最討厭那種說上樓會給小費結果沒給！要上樓就上樓、不用用小費來騙！沒小費我也會上樓啊」、「我自己會爬，便利商店買一大堆東西（超過20項）不買塑膠袋的我會自己送他塑膠袋，但是我都會跟客人講，你不要期待其他人都會這樣做」、「我是遇過客人抱小孩下樓，我還有點生氣跟他說，為什麼有照顧小孩，剛剛電話不跟我說一下，我可以幫你送上樓阿」。

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