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兇版李毓芬曝圤智雨有AV潛規則　他提告自爆「收13萬」炒新聞

▲陳香菱PO上空照。（圖／翻攝自陳香菱Instagram）

▲陳香菱挨告妨害名譽案獲得不起訴處分。（圖／翻攝自陳香菱Instagram）

記者劉昌松／台北報導

「兇版李毓芬」網美香菱，因為批評AV導演圤智雨會要求女生「潛規則」，遭圤控告加重誹謗，結果香菱因為3次傳喚不到，差點遭到拘提，3月間香菱出庭協助釐清案情後，檢察官發現，全案起因於圤跟AV女優娃娃收錢炒新聞，讓娃娃發文「你一直要捧紅我換跟我睡覺呢」，不知情的香菱才會根據友人轉告附和娃娃，台北地檢署14日處分不起訴。

▲「超兇李毓芬」陽明山野外泡湯。（圖／翻攝自陳香菱Instagram）

▲「超兇李毓芬」陽明山野外泡湯。（圖／翻攝自陳香菱Instagram）

▲網美香菱時在在IG分享火辣照。（圖／翻攝自陳香菱Instagram）

圤智雨(本名郭震宇)從事AV拍攝2年多，2021年找來女優苡若和鄧佳華拍攝《華根初上》爆紅後，經常發文爆料有網美賣淫內幕，之後圤智雨曾短暫與藝人李妍瑾交往約1個月後分手，還宣布拍完手上的片約，就收山不接AV相關題材。

2022年6月間，圤智雨突與女優娃娃(翁雨澄)鬧翻，娃娃指控圤智雨，「哎呀你怎麼不說說你一直要捧紅我換跟我睡覺呢？還盧了非常久，這個我有錄音呢！」「現在想想我應該是被騙錢了。」圤智雨則曬對話截圖反擊「是誰主動說以身相許」，娃娃則公開2021年的一段7分鐘錄音檔，證明自己所言有據。

▲▼陳香菱。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼ 圤智雨 。（圖／記者劉昌松攝）

▲檢察官查出圤智雨收了錢，才會假裝和AV女優爭執炒新聞 。（資料照／記者劉昌松攝）

此時，有「兇版李毓芬」之稱的香菱(陳香菱)也加入戰局，在IG限動批評圤智雨：「圤先生就是這樣的人 1.會要求女生「潛規則」 2.會要求女生攻擊其他網紅3.會私下跟很多人說，有哪些網紅的負面新聞都是他在幕後操盤的，讓對方覺得他是有資源且不好惹的人」。

圤智雨對香菱的po文大感不滿，提告加重誹謗並揚言：「誰弄我就告誰。」但檢察官偵查時，圤智雨自己坦承，他跟娃娃其實是在炒新聞，「她付我13萬元，假裝我們在口角」。加上香菱辯稱，朋友說過圤智雨想「潛規則」她，圤智雨自己也跟她說過網紅「雪碧」去新加坡花場、「阿澎」與富二代的負面新聞是他爆料，她覺得自己是陳述事實，檢察官調查後以罪嫌不足為由，處分不起訴香菱。

▼陳香菱有「兇版李毓芬」之稱。（圖／翻攝自陳香菱Instagram）

▲陳香菱。（圖／翻攝自陳香菱IG）

▲陳香菱PO上空照。（圖／翻攝自陳香菱Instagram）

▲陳香菱擁有火辣身材。（圖／翻攝自陳香菱IG）

▲陳香菱擁有火辣身材。（圖／翻攝自陳香菱IG）

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