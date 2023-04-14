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台南「南關線」小學校長遭控土霸王！　刁難不聽話老師

台南一所位於「南關線」的偏鄉小校，師生合計不到百人，近年辦學績效不差，校長卻被指控是個「土霸王」。（圖／CTWant合成照）

▲台南一所位於「南關線」的偏鄉小校，師生合計不到百人，近年辦學績效不差，校長卻被指控是個「土霸王」。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台南市一所位於「南關線」（仁德、歸仁、關廟、龍崎行政區統稱）的偏鄉小校，全校師生合計不到百人，近年結合在地生態環境的特色教學博得不錯風評，吸引不少外地孩子前往就讀，但現任校長卻被指控是「土霸王」，對於「不聽話」的老師百般刁難，有家長還發現，校方以當地學生為「人頭」申請校車租賃補助，實際上卻用來搭載學區外學生，引發家長不滿。

據本刊調查，該名國小校長是6年級生，輔導教學碩士班畢業，一路從資訊組長、學務主任、教務主任到儲備校長，還曾擔任台南市性平輔導團主任輔導員，也借調到市府教育局承辦業務，資歷完整，直到2019年校長遴選過關，前往這所偏鄉小校服務，到今年滿4年，日前也進行評鑑，如無意外將續留任該校。

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新校長上任時孜孜矻矻，一開始與教師的相處尚稱和諧，給學生家長的印象是陽光開朗，校務推廣也算平順，但沒想到一年過後卻逐漸「走鐘」，從廣納意見的開明性格變成專橫強勢，多項人事任用都是「他說了算」，對於有意見的教師更不假辭色，差別待遇讓原本就存在的對立狀況變得更明顯，單純校園也蒙上一層陰影。

偏鄉青壯人口外移嚴重，加上少子化、隔代教養等問題，招生不易，據了解，這名校長上任第一年就擺脫以往一「生」難求、個位數的窘境，一口氣補進10位新生，但大部分都是外學區「拉」來的孩子，光是上下課車程就是大問題，為了顧好這些學生，甚至不惜用「偷雞」方式，以專屬校車接送。

校方以學區內學生名義向教育局、教育部申請交通車經費補助，卻去載送外學區的孩子，讓學生淪為「人頭」，家長竟毫不知情。（圖／CTWant合成照）

▲校方以學區內學生名義向教育局、教育部申請交通車經費補助，卻去載送外學區的孩子，讓學生淪為「人頭」，家長竟毫不知情。

多位在地家長指出，當初看到學校有專車接送，在偏遠山區有這種便利服務，讓務農或上班的家長相當「感心」，後來搭了1年後因故沒繼續搭，卻聽孩子說，校車現在都到歸仁、關廟一帶載同學，側面了解後才發現，校方租賃的校車已經變成外學區學生專車，但校方向教育部、教育局每年申請約百萬元補助經費，上呈的還是他們孩子的資料，疑似被當成「人頭」申報。

阿珊（化名）媽媽說，雖然可以體諒校方要留住學生的苦心，但事前申報個資都沒有取得家長同意，且這類經費也可直接提供家長每月2000到3000元不等的接送補助，現在校方用甲方的名義申請，最後卻是乙方享有權益，似乎不太公平，甚至有偽造文書的嫌疑，萬一不合法，在不知情的狀況下被連累「就冤了」，希望校長能給個說法。

對此校長則回應，校車經費補助計畫是呈報「估計值」，校方把需要搭校車的學區內學生資料上報，後來這些學生改為家長自行接送，為了不浪費資源，就讓校車接送外學區學生，但確實未將此狀況告知家長。

台南市教育局表示，該經費分為教育部的「推動教育優先區計畫」及教育局「裁併校及情況特殊學校交通費申請計畫」，主要是為補助學區內弱勢學生交通車及相關費用，且執行事實必須以申報內容為主，教育局後續將到校了解情況，再做適當裁處。

家長指出，學生如果沒坐校車，校方可以申請交通接送費補助家長，但校方依然以舊資料申報補助，交通車載的卻是外學區學生，質疑是否涉及偽造文書。（圖／翻攝照片）

▲家長指出，學生如果沒坐校車，校方可以申請交通接送費補助家長，但校方依然以舊資料申報補助，交通車載的卻是外學區學生，質疑是否涉及偽造文書。

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