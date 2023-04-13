檢察長12人入圍名單曝光　「天下第一檢」是否異動成焦點

▲法務部將在21日決定今年度的檢察首長人事調動名單。（示意圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

法務部上月啟動檢察長遴選作業，本次預計將誕生6位新科檢察長，檢察官人事審議委員會9名票選委員13日舉行會前會，經歷10輪的討論後，從21名符合資格的候選人中，決定出名額2倍的12人入圍名單，將在14日交由檢審會大會確認後，推薦給法務部長圈選出6名新任檢察長。

本次檢察長遴選啟動前就傳言不斷，先是台南地檢署檢察長葉淑文傳出倦勤，接著又有立委在國會質詢法務部官員，是否可能高虹安等案件偵辦時，北檢檢察長林邦樑「配合度不高」，將被調動，13日更有層參與司改國是會議的高檢署主任檢察官公開呼籲「最近10年沒有當過檢察官、辦過案的行政官僚（10年只是最低度標準），宜先回任檢察官至少1年。」

而在檢審會票選委員13日下午開會討論推薦人選的的同時，法務部發布新聞稿澄清，強調「辦理檢察長遴選，純屬例行正常輪調，悉依遴選機制辦理，請勿揣測免生誤會」，「尊重每一位符合資格且勇於承擔、具有使命感的當事人之意願，參加該報名遴選，絕無以安排職位情事。」

▲台北地檢署檢察長林邦樑職務是否異動是這次檢察長調動的焦點。（資料照／記者劉昌松攝）

由於法務部所屬行政執行署林慶宗署長將於8月屆退，高檢署台中高分檢檢察長張清雲將於10月屆滿任職年齡70歲上限，另有國兩司、保護司2司長出缺，法務部規劃4、5月間統一展開新一波檢察長人事調動，根據法務部公布的時程，檢審會將於4月14日提出缺額的2倍建議人選（入圍名單）；法務部在4月21日將在當天例行的檢審會中，公布經部長遴選及派任之新任、遷調檢察長名單，徵詢檢審會意見。

檢審會中9位民選委員在13日的會前會中討論出的檢察長推薦人選名單如下：

林慶宗 法務部行政執行署署長26期

林錦村 法務部常務次長28期

王文德 法務部綜合規劃司司長30期

顏迺偉 法務部主任秘書33期

汪南均 法務部國際及兩岸法律司副司長33期

吳慧蘭 臺灣高等檢察署檢察官33期

曾昭愷 臺灣高等檢察署臺南檢察分署檢察官派兼司法院政風處處長34期

柯宜汾 法務部司法官學院教務組長36期

陳佳秀 法務部保護司副司長37期

林漢強 臺灣臺北地方檢察署檢察官派駐廉政署視察室主任38期

謝謂誠 臺灣臺中地方檢察署檢察官38期

周士榆 臺灣臺北地方檢察署檢察官借調國家安全局政風處處長39期