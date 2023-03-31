　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

檢察首長大調動 18人推薦名單公佈

▲台南地檢署檢察長葉淑文，用辦案成果展現辦案實力。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南地檢署檢察長葉淑文，辦案績效佳，可能調動高升。（圖／記者林悅翻攝）

記者蘇位榮／台北報導

全國檢察首長將展開新一波調動，法務部檢審會委員啟動提名作業，讓有意願或受推薦遴選檢察長的檢察官報名，今天上午公告18名人選名單，包括台中高分檢、高雄高分檢的發言人吳萃芳、張金塗、法務部常次林錦村，檢審會預定4月14日開會，將就4至6個檢察長缺額提出2倍人選，供法務部長蔡清祥圈選。

這波檢察首長異動，以現任台南地檢署檢察長的葉淑文動向最受矚目，葉淑文擔任台南地檢檢察長3年，因指揮南檢偵辦學甲88槍擊案、郭再欽爐碴案、前台南市經發局長陳凱凌涉貪案、正副議長涉賄選案等案。

一般認為，葉淑文今年調動機率頗高，因葉任職南檢滿3年，加上葉有意陪伴父親，想調職二審，她繼續接掌南檢的可能性並不高，可能調任台中或台南高分檢。

另外，法務部行政執行署署長林慶宗將於8月屆齡65歲，依法應回任檢察官；台中高分檢檢察長張清雲10月屆滿檢察長任職年齡70歲上限，即將退休；法務部國際及兩岸法律司司長、保護司司長出缺，可能也會一併補實。

法務部預估檢察長職缺為4至6名，考量今年底重點是明年總統大選查察賄選工作，將提前展開檢察長遴選作業。
法務部檢察官人事審議委員會的民選委會，公告有意願或受推薦的檢察官報名參加遴選，目前已有18人報名及受推薦。檢審會預計4月14日從名單中推出職缺2倍的人選，供法務部長蔡清祥圈選；4月21日公布檢察長遴選派任名單。

檢審會公告報名與推薦遴選檢察長的18人名單如下：

1.台中高分檢主任檢察官吳萃芳（24期）
2.法務部行政執行署署長林慶宗（26期）
3.高雄高分檢主任檢察官張金塗（26期）
4.法務部常務次長林錦村（28期）
5.法務部法制司司長黃玉垣（28期）
6.法務部綜合規劃司司長王文德（30期）
7.法務部國際及兩岸法律司副司長汪南均（33期）
8.台高檢檢察官吳慧蘭（33期）
9.法務部主任秘書顏迺偉（33期）
10.台南高分檢檢察官借調司法院政風處處長曾昭愷（34期）
11.宜蘭地檢署檢察官洪景明（35期）
12.台高檢檢察官曾文鐘（35期）
13.法務部司法官學院教務組長柯宜汾（36期）
14.台高檢檢察官借調法務部調查局政風室主任孫治遠（37期）
15.法務部保護司副司長陳佳秀（37期）
16.台北地檢署借調廉政署視察室主任林漢強（38期）
17.台中地檢署檢察官謝謂誠38期
18.台北地檢署借調國家安全局政風處處長周士榆（39期）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
神反應大谷翔平看傻！　沒看球接殺
6000元提早5天入帳！　人妻驚：不是特殊身分
LIVE／台中活埋3死　直擊六福村禁區！狒狒真會排果皮
快訊／台中老屋倒塌3人死因曝！　2人活活悶死
快訊／海巡署中校判刑56年10月！　今現身入監
鳳梨女友認「巨胸是做的」！　藏煎熬原因
快訊／無罪判決遭撤銷！　女師情殺命案發回更審
囤太多！新竹哥賣即期蛋「2顆1元」：量大可議

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

補教界愛因斯坦上課選妃狂伸淫爪！校方挨批怠惰　教育局出手了

六福村狒狒難清點！專家提議「AI辨識」：前提是要能取得影像

不爽被討債　明仁會惡煞虐打債主關狗籠24小時！見警上門秒孬

檢察首長大調動 18人推薦名單公佈

每台斤1300元！越南茶混高山茶參賽獲獎　黑心茶農高價賣被起訴　

台中名師對女學生伸狼手！遭爆「喜歡白淨女生」實習老師也受害

台中老屋倒塌3工人死因曝！最先救出1人大出血　2人被活活悶死

北市餐酒館砍人嫌犯落網！謊報身分露餡　身揹9條通緝案

咖啡店遇正妹「硬擠同座位」緊貼　搭訕哥慘噴3萬元

快訊／高雄知名廣場前大樓驚傳意外　冷氣工3樓墜落急送醫

父進看守所..陳庭妮哽咽：我會勇敢　沒辦法聯絡「希望父母平安健康」

工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

2工人遭活埋「一度傳看到腳」　現場家屬焦急怒吼：那我爸欸

遭玩具打眼「3歲兒秒關心」　緊抱＋親親安慰！媽被感動

台中老屋倒塌1死2受困　96歲嬤見孫遭活埋嚇到腿軟

五月天阿信遭任賢齊爆年少謊言！　笑喊「我媽有來」他急認錯XD

張惠妹現蹤左營高鐵站！　走人行道近30秒「沒人認出」

林柏宏x宋芸樺「ㄌㄢˇㄆㄚ王爽歪歪XD」　大方曬「婚戒」：想給別人戴！

橘貓尾巴遭襲擊...嚇壞跳上貓抓板　下秒怒巴高鐵模型：竟敢攻擊本喵

薔薔學琴彈《使勁搖》超失控！　狂忘詞「紅桃→黑桃」逼瘋江老師XD

補教界愛因斯坦上課選妃狂伸淫爪！校方挨批怠惰　教育局出手了

六福村狒狒難清點！專家提議「AI辨識」：前提是要能取得影像

不爽被討債　明仁會惡煞虐打債主關狗籠24小時！見警上門秒孬

檢察首長大調動 18人推薦名單公佈

每台斤1300元！越南茶混高山茶參賽獲獎　黑心茶農高價賣被起訴　

台中名師對女學生伸狼手！遭爆「喜歡白淨女生」實習老師也受害

台中老屋倒塌3工人死因曝！最先救出1人大出血　2人被活活悶死

北市餐酒館砍人嫌犯落網！謊報身分露餡　身揹9條通緝案

咖啡店遇正妹「硬擠同座位」緊貼　搭訕哥慘噴3萬元

快訊／高雄知名廣場前大樓驚傳意外　冷氣工3樓墜落急送醫

NanaQ買房「仍月花2萬租屋」！　3理財原則：增加收入比儲蓄更重要

PLG公布22個年度獎項　球員、教練等人共同角逐

66歲小亮哥「重度菸癮」肺氣腫發作！林姿佑擔憂：再不戒菸就沒命

學位論文電子授權率創史高！86所大學達100％「不包括台大」

朱雲鵬／反中成美國共識　台灣要有自主性

補教界愛因斯坦上課選妃狂伸淫爪！校方挨批怠惰　教育局出手了

校園活春宮！涼亭下「男女交疊狂抖」　哥倫比亞大學忘情開啪

清明5天連假明開跑！省道塞車熱區出爐　國道客運仍有逾7成空位

西區前7名都怕湖人　微笑刺客：沒人想在首輪對詹皇

六福村狒狒難清點！專家提議「AI辨識」：前提是要能取得影像

社會熱門新聞

六福村狒狒圍一圈用餐　吃完不亂丟「整齊擺放」

台中救難人員搶救9小時　坐柏油路上吃晚餐

即／台中老屋活埋3工人　3人皆不幸身亡

丁特紫布事件求償2千萬　遊戲橘子換律師上陣

即／騙4豬仔到柬埔寨　E奶女蛇頭重判7年半

費鴻泰兒罵同學婊子！她1原因求法官重判

詐檢舉獎金697萬　海巡中校今入監

即／翁達瑞2勝！高虹安余正煌告妨害名譽都不起訴

台中老屋塌3人亡　他遭直立埋3米土推

六福村員工曝狒狒脫逃史　3年前就超過250隻

布袋外海發現木殼船！疑載越南偷渡客翻覆

台中老屋活埋2死　第3名工人無反應

獨／早知隔壁是危樓！做擋土牆防倒塌仍釀悲劇

網友抵制再也不去　六福村現況曝

更多熱門

相關新聞

外籍浮屍案　高檢署說明

外籍浮屍案　高檢署說明

我國西部海岸近來出現多具外籍浮屍漂流，懷疑可能是跨境人蛇集團丟包偷渡者、抑或偷渡走私集團發生船難造成多人死亡。法務部長蔡清祥已經只是台灣高等檢察署進行查辦，高檢署30日表示，目前已經比對出多具遺體的身分，確認是越南籍的人士，但還有4具遺體身分不明；此外，也懷疑還有遺體尚未被發現。

即／台灣海峽驚現16浮屍　法務部長說話了

即／台灣海峽驚現16浮屍　法務部長說話了

屏檢《午後彌撒》賞析座談

屏檢《午後彌撒》賞析座談

王文宗羈押禁見　檢察長葉淑文證明辦案實力

王文宗羈押禁見　檢察長葉淑文證明辦案實力

《甦活人生》報「更生事業群」簽約

《甦活人生》報「更生事業群」簽約

關鍵字：

檢察長葉淑文蔡清祥檢審會

讀者迴響

熱門新聞

連灑水變天全台有雨　下波鋒面濕冷

輔大陳若儀照片曝　友：出門只搭小黃

好市多骨灰罈紅茶「新包裝美到哭」　會員：這罐我可以

YouTuber連開6頻道「有3個破百萬訂閱」

20多歲妹酒後背靠大樓護欄　下秒斷裂當場摔死！

連老天爺都拆不散！4生肖搭配愛上就一輩子

張惠妹現蹤高鐵站「沒人認出」

六福村狒狒圍一圈用餐　吃完不亂丟「整齊擺放」

用餐咬到戒指以為求婚　結局尷尬了

阻止男在女兒面前抽煙　爸被刺殺路人冷漠拍片

遭哈孝遠妻控訴　哈平遠反擊了！

4歲蔡桃貴「發燒3天才查出病因」

Netflix今天上線4大作！爽追《灌籃高手》壓軸台劇《模仿犯》

孫藝真結婚一周年放閃了！緊牽玄彬手　重量級婚紗照曝光

放連假「超強2驚喜曝光」！上班族嗨了：錢要入帳了

更多

最夯影音

更多
父進看守所..陳庭妮哽咽：我會勇敢　沒辦法聯絡「希望父母平安健康」

父進看守所..陳庭妮哽咽：我會勇敢　沒辦法聯絡「希望父母平安健康」
工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

2工人遭活埋「一度傳看到腳」　現場家屬焦急怒吼：那我爸欸

2工人遭活埋「一度傳看到腳」　現場家屬焦急怒吼：那我爸欸

遭玩具打眼「3歲兒秒關心」　緊抱＋親親安慰！媽被感動

遭玩具打眼「3歲兒秒關心」　緊抱＋親親安慰！媽被感動

台中老屋倒塌1死2受困　96歲嬤見孫遭活埋嚇到腿軟

台中老屋倒塌1死2受困　96歲嬤見孫遭活埋嚇到腿軟

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面