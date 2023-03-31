檢察首長大調動 18人推薦名單公佈

▲台南地檢署檢察長葉淑文，辦案績效佳，可能調動高升。（圖／記者林悅翻攝）

記者蘇位榮／台北報導

全國檢察首長將展開新一波調動，法務部檢審會委員啟動提名作業，讓有意願或受推薦遴選檢察長的檢察官報名，今天上午公告18名人選名單，包括台中高分檢、高雄高分檢的發言人吳萃芳、張金塗、法務部常次林錦村，檢審會預定4月14日開會，將就4至6個檢察長缺額提出2倍人選，供法務部長蔡清祥圈選。

這波檢察首長異動，以現任台南地檢署檢察長的葉淑文動向最受矚目，葉淑文擔任台南地檢檢察長3年，因指揮南檢偵辦學甲88槍擊案、郭再欽爐碴案、前台南市經發局長陳凱凌涉貪案、正副議長涉賄選案等案。

一般認為，葉淑文今年調動機率頗高，因葉任職南檢滿3年，加上葉有意陪伴父親，想調職二審，她繼續接掌南檢的可能性並不高，可能調任台中或台南高分檢。

另外，法務部行政執行署署長林慶宗將於8月屆齡65歲，依法應回任檢察官；台中高分檢檢察長張清雲10月屆滿檢察長任職年齡70歲上限，即將退休；法務部國際及兩岸法律司司長、保護司司長出缺，可能也會一併補實。

法務部預估檢察長職缺為4至6名，考量今年底重點是明年總統大選查察賄選工作，將提前展開檢察長遴選作業。

法務部檢察官人事審議委員會的民選委會，公告有意願或受推薦的檢察官報名參加遴選，目前已有18人報名及受推薦。檢審會預計4月14日從名單中推出職缺2倍的人選，供法務部長蔡清祥圈選；4月21日公布檢察長遴選派任名單。

檢審會公告報名與推薦遴選檢察長的18人名單如下：

1.台中高分檢主任檢察官吳萃芳（24期）

2.法務部行政執行署署長林慶宗（26期）

3.高雄高分檢主任檢察官張金塗（26期）

4.法務部常務次長林錦村（28期）

5.法務部法制司司長黃玉垣（28期）

6.法務部綜合規劃司司長王文德（30期）

7.法務部國際及兩岸法律司副司長汪南均（33期）

8.台高檢檢察官吳慧蘭（33期）

9.法務部主任秘書顏迺偉（33期）

10.台南高分檢檢察官借調司法院政風處處長曾昭愷（34期）

11.宜蘭地檢署檢察官洪景明（35期）

12.台高檢檢察官曾文鐘（35期）

13.法務部司法官學院教務組長柯宜汾（36期）

14.台高檢檢察官借調法務部調查局政風室主任孫治遠（37期）

15.法務部保護司副司長陳佳秀（37期）

16.台北地檢署借調廉政署視察室主任林漢強（38期）

17.台中地檢署檢察官謝謂誠38期

18.台北地檢署借調國家安全局政風處處長周士榆（39期）