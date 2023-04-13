整愛妻遺物綠了！小王不顧她子宮癌還嘿咻致墮胎　夫怒告求償百萬

▲高雄人夫整理過世妻子遺物時，竟發現她曾背叛自己。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名人夫整理過世妻子遺物時，竟發現她3年前曾偷吃小王，兩人還多次上床。人夫認為，妻子因子宮病變，應避免性行為，小王卻還跟她上床，甚至讓她懷孕、墮胎，導致妻子最終因子宮內膜癌併發器官衰竭死亡，怒告小王求償百萬。高雄地院審結，法官認為無法證明妻子和小王性行為導致死亡，不過小王侵害配偶權，應賠償20萬元，全案可上訴。

人夫主張，他的妻子於2018年曾進行子宮頸圓錐切除手術，2021年5月因子宮內膜癌併發器官衰竭死亡，而他在整理妻子遺物時，竟發現妻子曾外遇小王，兩人在2018年間發生多次性行為，導致妻子懷孕、墮胎。

人夫認為，妻子因子宮病變，本應避免性行為，小王卻仍多次和她上床，導致她子宮內膜反覆感染、誘發惡性腫瘤而死亡，嚴重侵害他的配偶權，要小王賠他100萬元。

全案審理時，小王坦承和人妻交往上床時知道她已婚，但人妻的死和自己並無關係。

法官指出，人夫未能舉證小王和人妻性行為，與人妻死亡之間的因果關係，不過小王已侵害配偶權，審酌人夫為公司老闆，小王目前無業等情狀，判小王應賠償20萬元，全案還可上訴。