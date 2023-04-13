演唱會實名制「入場時間增3倍」！業者哀：要提早5小時就進場

▲演唱會若實行「實名制驗票」，入場時間至少增加3倍，甚至要提早5小時就入場。（示意圖／聲動娛樂提供）



記者林育綾／台北報導

為杜絕黃牛票，今（13）日立法院召開公聽會，其中「屠牛小分隊」賀仲薇表示，「三階段實名制」可能是從源頭來防範黃牛的有效方法，已經有業者在實施。不過也有業者提到，實名制要多花2-3倍時間入場，甚至可能要提早5小時；例如晚上7點多的演唱會，下午2點就要去排隊，然後哪裡都不能去，可行性有待考量；另在個資保護和驗證上也有困難。

今（13）日立法院召開「如何有效杜絕黃牛炒作票券歪風之法制及行政作為 精進方向」公聽會，邀請公部門包括文化部、教育部、警政署，以及業界相關專家和學者等共同參與，提出意見交流與討論。

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其中「屠牛小分隊」代表賀仲薇提到，「三階段實名制」是從源頭解決黃牛票的有效辦法，購票者姓名就是入場者姓名，轉賣相對不易。如蘇打綠、今年大港開唱等演唱會，都已經在用實名制方式。而關於資訊科技辨識方式，可參考先前疫情期間實名制作法，加速驗證。

賀仲薇也說，在資安方面，購票者註冊網站購票會員時，本來就已經輸入個資，因此實名制並不會干擾。不過先前文化部提出，可能還是有黃牛利用身份資料生產器，以假身份來購票；但她希望文化部不要因少部分不法行為，而不推動實名制這個有效方式。

不過針對「實名制認證」，業界也提出許多疑慮和認為難行之處。像是華娛網路娛樂代表林怡君提到，一般不用實名制入場時間是1小時左右，而實名制要多花2-3倍的時間入場；甚至先前還有過需要觀眾提早5小時到場，在裡頭空等哪裡都不能去，才能看到演唱會。

另一個困難是，有些表演有許多公益票券發送，像是一次100張送給社福團體，讓小朋友看演出，如果實行實名制就會產生困難，對主辦或售票系統來說都有難度。另外有些黃牛也會處理實名制票券，由於比較麻煩，還多收手續費，反而又讓黃牛多賺2-3千元。

而台北教育大學文創產業經營學教授林詠能說，其實黃牛票的買賣之間，沒有誰是受害者，但對業者最傷。實名制的疑慮，確實就是目前對於個資保護難以執行，為什麼消費者要將個資交到商人手上？這就是很大的疑慮。他認同以成立「專法」來處理不同程度的黃牛票會比較好。

高雄流行音樂中心執行長丁度嵐表示，自己也受到黃牛票問題困擾多年，曾經還有黃牛到售票系統公司門口徘徊、示威，造成員工受到極大的身心壓力。而過去黃牛許多交易其實是在私下，郵寄轉帳來完成，根本沒辦法當面查獲。

針對實名制售票的難處，他提到之前在五月天演唱會就有實行過，本來想全場都實名制，但觀眾總共4萬5千人，如果實施，可能晚上7點多的演唱會要觀眾在下午2點就要開始入場，因此後來只限縮成某一區域實名制。

另外在個資方面，由於買票和驗票，往往是兩家不同的公司，很多在演唱會門口的驗票端通常是一人公司，依照個資保護法，售票公司無法將觀眾的個資提供給一人公司，也就是驗票方無法獲得個資，會形成實名制實施的困難。

加上驗票時通常是請工讀生協助，如果用實名制也會發生很多「認定問題」的狀況，像是有些人沒帶身分證，會詢問可不可以用健保卡、學生證來替代，一場演唱會40-50個工讀生，能否有一定的認證標準，這些都是需要討論之處。