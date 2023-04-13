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165cm交不到女友！男豪砸500萬元「斷骨增高」　7年成功長12公分

▲▼手術,斷腿,骨折。（示意圖／達志影像）

▲男為了長高，竟然不惜打斷腿骨進行增高手術。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國明尼蘇達州41歲男子吉布森(Moses Gibson)由於身高矮小，讓他一直交不到女朋友，為了讓自己的外表看起來更有吸引力，竟然不惜去做危險的身高增高術，讓自己成功長高12公分。

居住在明尼亞波利斯市(Minneapolis)的吉布森表示，由於原本身高只有165公分，相對於其他同齡男子都長得十分高壯，導致他容易對自己沒自信，因此情場失意。

為了能夠長高，吉布森曾試過吃藥、找精神治療師幫忙等各種偏方，然而卻都沒效，最後他選擇接受痛苦的身高增高手術，讓醫生打斷脛骨和腓骨，並在腿部安裝可幫忙延長肢體的磁性金屬架，每天要使用增高裝置3次，以拉開手術後的腿骨，促使身體產生新的骨骼組織。

吉布森2016年花費美元75,000元（約台幣228萬元）進行手術，成功讓他增高7公分，擁有172公分身高，然而他仍對身高不滿意，又於今年3月花費美元98,000元（近台幣300萬元）進行第二次手術，預計將增高5公分，身高有機會長至177公分。

吉布森表示，增高手術成功幫助他增加了自信，還如願交到女朋友，「做完手術後，我和女性交談時不再那麼焦慮，我現在有女朋友了，也會穿短褲拍攝全身照，這些都是我以前不敢做得」。

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