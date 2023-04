165cm交不到女友！男豪砸500萬元「斷骨增高」　7年成功長12公分

▲男為了長高,竟然不惜打斷腿骨進行增高手術。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國明尼蘇達州41歲男子吉布森(Moses Gibson)由於身高矮小,讓他一直交不到女朋友,為了讓自己的外表看起來更有吸引力,竟然不惜去做危險的身高增高術,讓自己成功長高12公分。

居住在明尼亞波利斯市(Minneapolis)的吉布森表示,由於原本身高只有165公分,相對於其他同齡男子都長得十分高壯,導致他容易對自己沒自信,因此情場失意。

PHOTOS: Man Undergoes Height Lengthening Surgery To Grow Taller



A man, Moses Gibson, from Minneapolis, Minnesota in the United States, has undergone a leg surgery to add five inches to his height after struggling to talk to women for years due to self-doubt about his stature. pic.twitter.com/xWPjfViO9B