陸對台啟動2455商品「壁壘調查」　曾銘宗：時點不合適籲暫緩實施

▲曾銘宗、賴士葆。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

中國大陸12日宣布，即日起將對台灣展開貿易壁壘調查，涉及2,455項商品，包括農產品、五礦化工產品、紡織品等，調查可延長至2024年1月12日。對此，立法院國民黨團總召曾銘宗表示，時機點不合適，而且調查範圍太廣，呼籲中國大陸暫緩實施。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，台灣當局長期對大陸2,400多項產品輸入台灣採取單方面限制措施，對大陸相關產業和企業利益造成損害。因此進行該項調查，結果將適時公布。

根據公告，上述單位申請所涉及2,455項產品，主要包括農產品、五礦化工產品、紡織品等。大陸商務部表示，調查應在今年10月12日前結束，特殊情況下可延長至明年1月12日。

對此，曾銘宗今天在黨團記者會上表示，「時點上真的不合適」，因為前總統馬英九、國民黨副主席夏立言剛結束中國大陸的訪問行程，是兩岸春暖花開的時候，中國大陸提出這樣的調查，國民黨團認為時機點不合適。

曾銘宗指出，這次調查項目高達2455項產品，假設調查之後，後續可能會進行相關的報復措施。因此，曾呼籲中國大陸，由於目前時機點不合適、調查範圍太廣，呼籲中國大陸暫緩實施。

國民黨立委賴士葆也提到，中國大陸不要把經貿行為泛政治化，雖然這個行為似乎是對民進黨總統參選人賴清德，因為賴的本質是台獨，但也有可能中國大陸會逐漸收回ECFA早收清單的片面讓利，但從政治的角度來看，此舉無疑是在幫賴清德助選，時機真的不宜。

