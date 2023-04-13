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台灣正妹靠55萬粉搶「世界最棒工作」　10年後近況曝光

▲▼ 。（圖／Facebook／BaoBao的世界最棒工作）

▲陳玟臻2013年的照片獲得55萬名網友按讚支持。（圖／Facebook／BaoBao的世界最棒工作）

記者崔子柔／綜合報導

來自台灣的Baobao陳玟臻2013年在澳洲的烏魯魯前，舉著「十萬個讚，讓世界看見台灣」的牌子，獲得55萬名網友支持按讚，她11日在臉書PO文分享她這幾年的心得，「10年過後，世界看見台灣了」。

澳洲旅遊局2013年推出「全世界最棒的工作」，將錄取6個名額、工作時間6個月，薪水300萬元新台幣包含生活費用，共有33萬人報名，150人進入複賽，其中就包括陳玟臻，雖然她最後沒有進入決選，但仍在網路獲得龐大聲量。

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▲▼ 。（圖／Facebook／BaoBao的世界最棒工作）

▲陳玟臻在國家音樂廳前舉牌，呼應10年前的照片 。（圖／Facebook／BaoBao的世界最棒工作）

陳玟臻11日在臉書粉專「BaoBao的世界最棒工作」發文表示，10年前在一夕之間被55萬網友支持，她當下有些不知所措，不斷思考自己能做什麼，後來和丈夫Tim一起到南太平洋的萬那杜拍攝，當地長老看著她說「我的祖先來自台灣」，才讓她思考並察覺，太平洋、印度洋上的島嶼文化，也就是眾人稱的南島文化，起源自台灣。

陳玟臻說，台灣原住民祖先千年前的航海旅程，將語言、文化，甚至樂器，傳佈到了這些地方，最西至馬達加斯加、最西至復活節島，而她和丈夫不久後辭去工作，帶著10萬元存款發起「 Small Island Big Song 小島大歌 」計劃，希望透過音樂串起台灣和這些分散在大洋上的家人。

▲▼ 。（圖／Facebook／BaoBao的世界最棒工作）

▲▼陳玟臻和丈夫在各個島國深耕多年。（圖／Facebook／BaoBao的世界最棒工作）

▲▼ 。（圖／Facebook／BaoBao的世界最棒工作）

陳玟臻分享，他們8年來走遍兩大洋上的16個島國，從馬達加斯加、夏威夷、巴布亞紐幾內亞，到紐西蘭，與當地音樂家在大自然中錄音、拍攝，同時也找到了他們與台灣原住民在語言、音樂、生活文化上珍貴的連結，並於2018年開始策劃小島大歌現場演出的世界巡迴，與來自各島國的音樂家人們走遍世界四大洲，登上歐洲大型音樂節、百老匯、史丹佛、義大利文化首都等國際舞台。

陳玟臻指出，團隊上個月在澳洲指標的WOMADelaide藝術節澳洲首演，巧合的是，「10年前，我在澳洲打工度假的時候，因為太想參與這個藝術節，而去應徵掃廁所，10年後，我居然收到藝術節總監的邀請，登上主舞台演出」，今年則受到國家兩廳院 NTCH 台灣國際藝術節（TIFA） 邀請，將在4月16日至國家音樂廳演出，對她而言這是夢想成真，「終於，10年過後，世界看見台灣了」。

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