比特犬咬死鄰居！大腿「動脈破裂」大出血亡　飼主一舉動判5個月

▲比特犬咬死鄰居，女飼主遭判刑5個月。（圖／新竹縣家畜疾病防治所提供）

記者趙蔡州／綜合報導

新竹縣尖石鄉2021年10月發生一起比特犬咬死人事件，一名53歲徐姓男子到鄰居家中喝酒聊天，不料遭鄰居飼養的比特犬咬住大腿，女飼主發現後又強拉他的上半身，導致其大腿動脈斷裂，大量出血慘死。新竹地方法院近日判決出爐，依過失致死罪判處女飼主有期徒刑5個月，緩刑2年，可上訴。

根據判決書指出，徐男2021年10月10日下午1時許前往范女家中，一邊與范女喝酒聊天一邊逗弄范女飼養的比特犬，不料比特犬疑似被他的行為激怒，突然狠狠咬住他的右大腿。范女見狀嚇得立刻喊來趙姓同居人幫忙，兩人合力強行拉開比特犬，同時打電話呼救護車，不過徐男送醫後仍傷重不治。

范女事後向檢警表示，徐男帶著米酒到家中找她聊天，兩人邊喝邊聊，期間徐男一直逗弄被粗鐵鍊繫住的比特犬，她勸他早點回家、不要再玩狗，但對方不聽勸，酒醉後仍一直逗弄比特犬，她見狀也再次提醒「不要摸牠，會咬人」，但徐男卻敷衍說「沒關係啦」，沒想到不久後就被比特犬咬了。

▲徐男遭比特犬咬破大腿動脈，大量出血休克死亡。（圖／記者陳凱力翻攝）

檢方調查後認為，范女看見徐男逗弄比特犬時，未上前制止，也沒有對比特犬採取適當防護措施，包含狗鍊長達3公尺以上，遠大於法規1.5公尺限制，且未戴嘴罩等，而徐男被咬住時，也未採取敲打犬隻頭部、拉尾巴方式，令犬隻放開咬合，反而與同居人強拉徐男上半身，強行將比特犬與徐男分開，導致徐男右大腿撕裂傷及動脈血管斷裂，最終大量出血休克死亡，依過失致死罪起訴范女。

新竹地院審理案情，認為范女飼養比特犬時，應了解比特犬是較具有攻擊性的犬隻，但范女卻未採取有效防護措施，造成受害人重傷送醫不治，考量到范女事後坦承犯行，且與受害人家屬達成和解，審酌後依過失致死罪判處范女有期徒刑5個月，緩刑2年，可上訴。