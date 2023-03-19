獨／不是比特犬！寵物展米克斯咬傷柴柴　雙方飼主和解　

▲台中寵物展18日發生犬隻攻擊事件 。（圖／劉女授權使用）

記者白珈陽／台中報導

台中寵物展18日發生犬隻攻擊事件，一隻未戴嘴套的黑色大型犬在寵物遊樂區，突然張嘴咬向另一隻柴犬的右後腿，雙方飼主焦急地將2隻狗狗分開，周圍民眾嚇得驚叫連連。因一度傳出黑犬為比特犬，飼主澄清，是從山上撿回的米克斯，而受害的柴犬女飼主也發文強調，對方十分愧疚，願意負全責承擔醫療費用，雙方已和解，希望大眾不要依品種對狗狗有偏見，並貼出愛犬在醫院養傷的照片。

▲受傷的可愛柴柴，正在醫院進行治療。（圖／劉女授權使用）

柴犬飼主劉姓女子向《ETtoday新聞雲》表示，柴犬傷勢不輕，但未傷及骨頭或臟器，沒有生命危險，大約將休養2週時間，目前正在住院觀察。劉女提到，關於主辦方的狗狗穿越隧道活動，必須要放開牽繩才可進行，主辦單位是否涉及疏失，還在與對方進行了解。記者致電主辦單位，尚未獲得回應。

劉女表示，當下的情況是在練習寵物展稍後要舉行的障礙賽，有一關是需要放繩讓狗狗走去隧道對面，當時他們在對方後面有段距離，兩隻狗並沒有任何接觸，不確定什麼原因導致對方的狗衝過來攻擊柴柴。

劉女說，事後與對方溝通，得知黑犬是一隻米克斯，並非外傳的比特犬種，即使是比特犬，每隻狗狗的個性不一樣，不能依照品種去判定一隻狗，且現場狀況也各有不同。劉女指出，對方的狗狗主人很有責任感，跟著他們到最後，也願負起全責。

▲黑犬不明原因攻擊柴犬。（圖／劉女授權使用）

根據劉女貼出的雙方飼主對話內容，黑犬飼主向劉女表示，當時他正在讓黑犬練習通過水管障礙，非常後悔當下鬆開牽繩，讓黑狗攻擊到柴犬，昨日他帶狗狗進場時沒發現有異狀，因此才放開繩子，但他已知道狗狗在陌生環境下未牽繩是錯誤行為，會深刻檢討。

黑犬飼主說，後續柴犬的醫療、術後相關費用，他都會負責，「如果允許的話也請讓我探望你家狗狗,讓我再次跟他致歉」，他澄清，黑犬是在山上撿回來的米克斯浪浪，非彼特犬。

▲黑犬飼主十分內疚，稱願負全責。（圖／劉女授權使用）

台中市動物保護防疫處長林儒良表示，目前農委會公告，國內有6種具攻擊性、外出須做好牽繩等管制行為的大型犬種，分別為比特犬、日本土佐犬、阿根廷杜告犬、巴西非勒犬、獒犬以及紐伯利頓犬，其中比特犬已在去年特地禁止飼養、輸入或輸出，已飼養的飼主或寵物繁殖業者，須在今年2月28日以前登記。

本案黑犬是否如飼主所說，並非比特犬？林儒良說，光從影像難以判斷是不是比特犬，若是混血混到比特犬，也須將該犬的詳細資料上傳農委會，由農委會判定該犬是否需要進行登記管制。

林儒良呼籲，無論犬種、體型大小，一旦將狗狗帶出門，主人就負有危管責任，尤其將狗帶到人潮、其他動物眾多的場所，狗狗在不熟悉的區域，壓力遽增，主人就要更注意其行為，確實使用牽繩、嘴套等用具，才能防範未然。

林儒良指出，根據動物保護法，具攻擊性之寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應由成年人伴同，並採取1、以長度不超過1.5公尺之繩或鍊牽引，2、配戴不影響散熱之透氣口罩等適當防護措施，否則可處3萬至15萬元罰鍰，若接獲民眾檢舉，調查屬實將依法開罰。