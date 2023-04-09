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台中會女網友遭「黑道」逼匯2萬　彰化宅女機智寫救命數字

▲▼彰化一名女子和女網友相約台中碰面，結果卻接到黑道逼迫匯款2萬，還好彰化女機智寫下救命數字脫險。（圖／民眾提供，下同）

▲彰化一名女子和女網友相約台中碰面，結果卻接到黑道逼迫匯款2萬，還好彰化女機智寫下救命數字脫險。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

彰化縣28歲林姓女子為了到台中和女網友「婷婷」碰面，從家裡騎機車、搭火車、坐公車才到，結果到了相約的超商未見人影，打電話連絡時卻是口氣凶狠、自稱黑道的男子回話，黑幫男表示，要匯2萬元才能見得到婷婷，林女身上沒有那麼多錢，擔心對她不利，一臉惶恐不安，店員發現後上前關心，機警的林女在店員手上寫了110，店員立即會意過來馬上報警，順利自救。

▲▼彰化一名女子和女網友相約台中碰面，結果卻接到黑道逼迫匯款2萬，還好彰化女機智寫下救命數字脫險。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局第三分局健康派出所警員趙峻男，日前中午接獲超商店員通報有民眾遇上詐騙，員警到場了解，家住彰化的林女自稱住家偏遠，交友機會較少，只能上網結交網友，結果認識1名暱稱「婷婷」的女網友，2人聊了幾週後決定碰面，並相約在工學北路某家超商，林女滿心期待見面，轉搭多種交通工具才到，沒想到婷婷並未赴約，反而是接到自稱黑幫大哥的來電。

林女被對方要脅轉帳2萬元才能見到婷婷，林女佯稱未帶金融卡無法領錢，對方轉而要求以現金購買點數，林女擔心不已，又怕惹毛黑幫大哥，不敢隨意掛上電話，一臉惶恐的站在店內躊躇許久，超商店員見狀上前關心，林女機警的在店員手掌心寫上「110」示意報警。

警方趕到現場後，林女這才放心的掛掉電話，員警看了手機對話紀錄後斬釘截鐵的表示，這就是最常見的假交友詐騙套路，婷婷只是個虛構人物，幸好林女即便害怕亦不失鎮定，才能免於遭詐，林女表示，未來仍會持續使用交友軟體，不過日後會更加謹慎。

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