伸縮自在禁航令！「航太活動」3天變27分鐘　他曝原因：跟屁孩一樣

▲中國將在台灣北部設置27分鐘禁航區。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

中國原定16到19日對台劃設禁航區，引起國際社會譁然，經交通部抗議後，中方將飛航管制時間縮短至16日上午9時30分至57分（全程27分鐘）。而南韓國土交通部透露，此次北京禁航令與衛星運載火箭掉落物體有關。對此，綠委13日表示，有太空東西掉落本來是很科學的事情，若是需要配合大家都認同，但誤差到3天就是在找麻煩，這麼大的國家還像屁孩一樣。

對於此次禁航區，民進黨立委鄭運鵬指出，中國對台灣周邊包含海、空域長期以來的威脅，已經到令人厭煩和不耐的地步，3天禁航可能有太空東西掉落，這是很科學的事情，若是需要配合大家都可以認同，但誤差到3天不可思議，從3天變成27分鐘，顯然這27分鐘才是有科學性的。

鄭運鵬表示，原來的三天就是在找麻煩、藉勢藉端，希望中國不要做這種無聊的事情，去店門口丟個石頭、像小孩子一樣，希望跟台灣保持互惠、和平跟互相尊重，包含韓國和日本也希望不要有這種無聊的騷擾行為，這麼大的國家還像屁孩一樣，以後有需要還被誤會是騷擾。

此次國安團隊反應迅速，鄭運鵬指出，中共這次有刻意宣布，國安團隊做出必要的回應是應該的，如果是像衛星等等可以算軌道的都能事先了解，美國這些大國都是以最小需求做限制，中國則是最大範圍的政治運作騷擾，這種事情做久了會被看破手腳，這是不必要的爭議。

鄭運鵬表示，國安團隊可以適度說明，台灣對中國表達抗議跟意見後，中國也縮短時間，某種程度給他們肯定，但3天是打假球、政治性的騷擾，這麼大的國家真的沒必要，會讓人覺得科學水準跟北韓一樣不穩定、充滿挑釁。

民進黨立委許智傑表示，為什麼變成27分鐘因為影響國際航線，中國在這麼野蠻會影響到其他國家反彈，能及時調整事懸崖勒馬。立委陳亭妃指出，所有動作是大外宣，刻意扭曲中國對台灣壓力，台灣不能自強，全世界民主國家也不能忙台灣，動作越大越能得到民主國家支持。