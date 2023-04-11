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「最強運5生肖」一路旺到端午節！屬鼠財神星加持　意外之財來了

▲▼年終，紅包，獎金，土豪，錢嫂。（圖／記者李佳蓉攝）

▲艾菲爾點名幸運5生肖上半年順順利利，運勢超強。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾昨（10）日才公布4倒楣生肖遇到小人擋道，受災戶有生肖龍、狗、牛、兔，容易遭人陷害；今日轉換心情，他改分享在春末夏初、氣溫回升的4月，有5個生肖會一路順順利利直到上半年結束，各方面開始風生水起、財運爆棚，能獲得貴人提攜相助，讓事業一飛沖天，上榜的幸運兒務必積極行動，把好運延續到年底。

端午節前運勢好到讓人羨慕生肖Top5：

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第5名：生肖鼠

端午節前生肖鼠運勢非常好，尤其在人緣、財運和職場升遷方面。有財神星的加持，財運旺盛，可能會獲得意外收入或營利機會。同時，鼠年生的人擁有過人的聰明才智、反應靈敏，在工作和學習上都有不俗表現。有些人會在考試或檢定中取得亮眼成績，或在職場上得到重要提升。近期務必把握機會衝一波，把好運延伸到年底。

第4名：生肖猴

受到貴人星影響，生肖猴會得到重要人物的支持，得到意想不到的機會。工作方面能有出色表現，為自己帶來不錯的名聲和利益；此外，猴年生的人向來很有主見、勇於創新，可能在這段時間裡能展現出獨特創意和才華，獲得更多關注和讚譽。趁著春末夏初之際，好好把握機會創新，點燃一波能延續到年底的好運。

▲▼女強人，白領，正妹，單身，滑手機，看手機。（圖／CFP）

▲生肖猴工作表現出色，務必把握機會創新，把好運延續到年底。（示意圖／視覺中國）

第3名：生肖雞

端午節前生肖雞運勢不錯，懂得把握機會，當機立斷的行事風格，將會在工作上發揮延福避禍的作用，務必抓緊時機、立刻做出決定，對於醞釀已久的事情會有推波助瀾的效果。趁著好運到的時間點大刀闊斧執行一番，不要被太多無關緊要的事情所羈絆，保持清晰冷靜的頭腦，專注於目標即可大獲成功。

第2名：生肖虎

在端午節前，生肖虎會得到貴人相助，運勢趨向穩定，貴人出現有望讓你在事業上更上一層樓，成功和升遷都有機會。春末夏初是生肖虎心想事成的好時機，請將注意力放在目標上，向宇宙說出你的心願和請求，面向目標積極採取行動，全宇宙都會幫助你取得所想的結果。

第1名：生肖馬

上半年祥瑞一路跟隨著生肖馬、事半功倍、煩惱瞬消，將迎來穩定的時期、財富也有所提升，只要按部就班，不自亂陣腳，就能順利完成計畫。生肖馬在這段時間裡總能吸引他人注意力，成為萬眾矚目的焦點，無論是業務或想要認識新的人、拓展人脈，都能妥善利用這段好時光。

唯獨謹記要把眼界放寬到整段人生的長度，無私付出、終將有所回報。艾菲爾順帶一提，2023上半年有5個月都是吉月，對於生肖馬而言是非常好的機會。

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