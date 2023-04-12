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Dell公開新款商用筆電和工作站　搭載Intel 13代處理器兼具高效能

▲▼Dell公開新款商用筆電和工作站　搭載Intel 13代處理器兼具高效能。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ Dell 發表數款商用系列機種。（圖／Dell 提供）

記者樓菀玲／台北報導

Dell 今日發表新款商用系列機種，包括全新 Latitude 筆電、Precision 工作站和 OptiPlex 桌上型電腦，皆搭載第 13 代 Intel Core 處理器和最新 Dell Optimizer 功能。此次發表展示了 Dell 對永續性、安全性、可管理性及服務性的長期承諾。

企業正積極滿足彈性工作需求。根據統計，61% 的 IT 決策者認為更具回應性的技術可提升工作體驗，74% 的決策者同意他們可以提供更多技術來滿足個人需求和偏好。

新款 Latitude 9440 設計理念啟發自 XPS 系列，滿足企業各種職位需求，並將這些需求化為創新。此外，Latitude 9440 具有 micro-LED 背光鍵盤技術，降低高達 75% 的耗電量，並增加多達 3 小時的電池續航力。Latitude 9440 還整合全球首款觸控協作觸控板，提供無縫的用戶體驗。

▲▼Dell公開新款商用筆電和工作站　搭載Intel 13代處理器兼具高效能。（圖／記者樓菀玲攝）

全新 Latitude 7000 系列機種提供選配的 Ultralights 超輕盈與鋁合金規格，以因應高行動性專業人士的多樣需求。 Latitude 7340/7440 Ultralights 以輕薄機身實現最高行動性，並具有 500 萬像素攝影機與 5G 通訊功能。

Dell Precision 工作站系列新增了 16 吋輕薄行動工作站機種，針對高效能、時尚性及更大螢幕需求的專業人士。全新Precision 5680 是全球最小的 16 吋工作站，具備強悍規格，包括最高配備 Intel Core i9（45W）與 64GB 的 DDR5 記憶體，以及 NVIDIA RTX 5000 Ada Generation 筆電繪圖顯卡。

▲▼Dell公開新款商用筆電和工作站　搭載Intel 13代處理器兼具高效能。（圖／記者樓菀玲攝）

▲▼Dell公開新款商用筆電和工作站　搭載Intel 13代處理器兼具高效能。（圖／記者樓菀玲攝）

據了解，Dell Precision系列全產品陣容均經過 ISV 獨立軟體廠商認證，為專業人士提供理想的效能、速度和可靠性。

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