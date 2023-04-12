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男子騎贓車40公里竊電纜線　連偷兩天...帆布袋掩飾仍被逮

▲男子騎乘贓車載運偷來的電纜線，遭埔里警方當場查獲。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲▼男子騎乘贓車載運偷來的電纜線，遭埔里警方當場查獲。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

袁姓男子疑因吸毒缺錢，日前連續2天騎乘偷來的機車，從南投縣埔里鎮前往40公里外的草屯鎮，竊取某電力工程公司的電纜線，並以帆布袋裝載掩飾後返回埔里，自以為神不知鬼不覺，但仍遭眼尖的巡邏員警識破將他逮捕，偵訊後依竊盜等罪嫌移送法辦。

埔里警分局指出，分局員警於11日清晨6時50分執行巡邏勤務，發現1名男子騎機車載運帆布袋、行跡可疑，於是在南環與育溪路口將該名男子攔下盤查，當場查獲贓車機車1部、電纜線104公斤、工具一批及注射針4支。

▲男子騎乘贓車載運偷來的電纜線，遭埔里警方當場查獲。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方調查，該名44歲袁姓男子日前於埔里鎮竊取機車，並竊取他機車車牌懸掛，再騎乘贓車至草屯鎮碧興路某電力工程公司竊取電纜線。埔里、草屯分局合力清查，發現袁男於犯案前1日也以相同手法，在同一地點竊取電纜線，並已變賣得手，警方偵訊後，依竊盜罪、毒品危害防制條例罪嫌，將全案移送南投地檢署偵辦，後續將擴大追查袁男是否有涉及其他竊案及共犯。

埔里分局呼籲，民眾車輛停放應做好上鎖等防盜措施，在公司工地死角處應加裝監視器或保全措施，才能避免遭竊，民眾如有發現任何可疑人、事、物，請立即撥打110，分局將立即派員前往查處，亦將持續加強轄區治安維護。

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