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偷來的最香！他連闖民宅偷內褲…辯「夢到女人騷擾避邪」　下場GG

▲▼內褲。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲周男到2戶人家連偷女性內褲，被逮供稱是「夢到女子騷擾需要內褲避邪」。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者蔡怡萍／嘉義報導

嘉義一名周姓男子行經某民宅，看到陽台上晾著女性內衣褲，竟伸長手拿木棍勾取後帶走，16分鐘後又經過另一戶民宅，看見路旁掛著女性黑色內褲，同樣順手牽羊拿走，周男被警方依竊盜罪送辦後，竟說因「夢到女子來騷擾」需要偷內褲避邪，法官依2條竊盜罪，分別判他有期徒刑7月、4月，還可上訴。

根據判決，竊盜累犯周姓男子2022年11月15日上午，騎著腳踏車在街上遊晃，行經一戶人家時，看見陽台上掛著女性內衣褲，竟在路邊找了長木桿，再闖進大門伸手勾下內衣褲，周男把玩後、將內衣丟棄在一旁，帶著內褲離開。

周男繼續在街上亂晃，16分鐘後再度盯上另一戶民宅外晾曬的衣物，他又徒手拿下一件黑色內褲後騎腳踏車逃離，不久2名失主發現內褲不翼而飛，警方調閱附近監視器，發現都為周男下手行竊，到他的住處起獲2件內褲，將全案移送地檢署偵辦。

警方發現，周男前有多次竊盜及侵入住宅竊盜案件，其中數十次也是偷取內褲，遭判刑仍不知悔改，且最近一次在同年10月10日才罰金易服勞役執行完畢，接受精神評估時表示「因為夢見女子來騷擾他，所以要偷內褲來避邪用」，法官審後依侵入住宅踰越門扇竊盜罪、處7月徒刑，又犯竊盜罪、處4月徒刑，可易科罰金，全案還可上訴。

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