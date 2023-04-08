被偷到怕！娃娃機台主化身偵探柯南　抱團蒐證助警破案

▲新竹市三分局警方破獲娃娃機連續竊盜案。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

近來新竹縣、市地區娃娃機店連續遭2名娃娃機大盜洗劫，2犯嫌趁深夜時分且無人看管之際，駕駛自小客車尋找下手目標，一人車上把風，一人持破壞工具盜取機台內零錢，2嫌默契絕佳，撬遍新竹縣市大小娃娃機店，娃娃機業者損失慘重。

2嫌多次得逞，娃娃機業者們恨得牙癢癢，互相聯絡交換情報線索，終於鎖定2嫌犯案畫面以及車輛畫面，確認後將相關情資送交警方。新竹市三分局警經多日跟監埋伏蒐證，認嫌疑人鄭男、孫男涉嫌重大，見時機成熟，於昨（7）日報請檢察官指揮偵辦，分別於新竹市南大路、宮口街一帶當場將2嫌逮捕歸案。

期間2嫌欲做困獸之鬥，最後仍不敵警方，遭壓制上銬逮捕，警方同時查獲油壓破壞剪、老虎鉗、空氣槍、六角板手、藍波刀等犯罪工具，以及犯罪所得現金1680元，還有毒品海洛因、毒品吸食器、注射針筒等違禁物品，一併扣案偵辦。



第三分局分局長林炎巨表示，本案嫌疑人平日沾染吸食毒品惡習是警方列管之毒品人口，無正當工作，為能滿足己身毒癮鋌而走險四處犯案，警方以維護地方治安為使命，積極偵辦，鎖定犯嫌之行蹤後順利將渠等2嫌查緝到案，並建請承辦檢察官向臺灣新竹地方法院聲請羈押，防止再次犯案，保護人民生命財產安全。

▲▼2犯嫌見警上門仍想拒捕，最後被壓制上銬帶回。