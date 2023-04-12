國立虎尾科技大學促進新農業經濟　再奪遠見USR首獎

▲第四屆《遠見》USR大學社會責任獎共頒發23座獎項，虎科大獲「產業共創組」首獎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2023年第四屆《遠見》USR大學社會責任獎頒獎典禮，虎尾科技大學「共創在地新農業合作經濟計畫」新農業合作經濟模式，廣獲評審青睞，榮獲「產業共創組」首獎。以「大學永續報告書」與傑出方案進行評選，兩類七組共120件報名角逐7個首獎與16個楷模獎項，獲獎率僅19%。

虎科大校長張信良舉辦「永續大學x在地連結」座談中說明，虎科大辦理農民大學，迄今邁入第13年，期間建立「農業學習者的終身陪伴」機制，聚集小農、累積資源，讓農民的獲利能夠提升；並經營管理「虎尾馬光有機集團栽培區」，招募在地農民共同加入有機作物種植行列，領頭示範並輔導在地農業轉型升級。

▲虎科大「共創在地新農業合作經濟計畫」，榮獲遠見USR「產業共創組」首獎，由校長張信良(右)代表受獎。。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

農業科技系主任戴守谷指出，「共創在地新農業合作經濟計畫」將企業管理五管概念「產、銷、人、發、財」導入農業，並加以運用新增「合」的理念，提出「升級新農業合作經濟六步驟」，促成在地小農組成「保證責任雲林縣精緻農業生產合作社」，利用「合作模式」整合在地分散的農業資源，並將合作社企業化。

在「產業專區」打造精緻農業（有機農業）產業鏈；在「品牌行銷」將農產品牌化，解決產銷失衡問題，在「人員溝通」方面，由校方擔任橋樑，磨合農業師傅與學徒間上對下、跨世代的理念差異，使農業技術能落地執行；在「技術發展」層面，量身打造適合台灣農業的工具，研發新產品、新設備與新技術；在「健全財務」上集結農民募資作為合作社營運基金，共享設備資源。

▲虎科大提出新農業合作經濟模式，提升農民獲利，留住青年農業科技人才。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

校長張信良表示，虎科大自2022年成立「永續發展暨社會責任處」並朝綠色大學邁進，透過行政、教學及師生參與機制等面向，將ESG融入校務治理。虎科大農業科技系創立第四年，大四學生全學年實習，薪資所得穩定，也反應新模式的創立，能讓青年人願意返鄉從事更先進的農業科技應用。

未來虎科大也將繼續運用高教前瞻科技能量，在高鐵校區建置智慧綠能示範場域，形成永續大學示範基地。同時聚焦雲林環境，包括在地沿岸的海洋汙染、高鐵雲林站周邊地層下陷與濁水溪風沙等問題，整合師生專業團隊，成為雲林的行動智庫，繼續為在地問題提出解方。

▲第虎科大承續區域優勢，溝通跨世代的理念差異，使農業技術能落地執行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）