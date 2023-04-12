妹子強拉相親男開房！遭擋門爆氣問：我身材這麼好你忍得住？

▲女子一心想結婚，強勢與跟她相親的男子求愛示好。（圖／翻攝網易）

圖文／CTWANT

台灣許多青年男女不婚不生，不但生育率頻頻探底，願意步入婚姻的女性也越來越少。但大陸卻有一名外型看起來略顯豐腴的大齡女子，因為想趕快找伴進入結婚殿堂，積極選擇相親管道找另一半，遇到看中眼的「目標」後，還急著拉男子開房間，甚至面對男子拒絕不願開門的態度，還展現「謎之自信」，氣著直問對方，「什麼不主動？我已經親自找上門了」、「我這麼好的身材，你憋得住？」

該名大陸女子因為已屆適婚年齡，急著想找另一半，她透過相親管道，結識一名男子聯誼。但一整場相親活動共處後，郎無情，妹有意，該名女子主動上門去男子家敲門，希望跟對方共度情人節。但面對男子聽到敲門卻不應門，先是質問對方，「什麼意思？既然不討厭我，為什麼不主動？ 我已經親自找上門了，你還推回！」

▲女子求愛示好的態度令人不敢恭維。（圖／翻攝網易）

後來女子看到與她相親的男生，本該浪漫的情人節，卻是窩在家獨處，又強拉對方去住酒店，還氣問男子，「別人都在外面浪漫，你卻躲在家裡不出門，怎麼會這樣？」態度非常咄咄逼人，最後被男方身旁的家人拍照記錄，透過網路曝光。

不少網友在看到女方的模樣，跟強勢求愛的態度，紛紛感嘆，「女人這麼大年紀了還不嫁，其實身材只是表面問題，更深層次的問題，是分寸不夠」、「單身的理由有千萬種，原因之一就是不能認清自己」。

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