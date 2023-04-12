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美甲師幫拍照！她一看IG「從沒被PO」：是我不好看嗎　知情人解答

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO發現自己的照片沒被分享到IG。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多店家會經營IG，並把作品放在上面，提供給新客戶參考。近日就有一名網友發文表示，她每個月都會做美甲、弄頭髮，店家也都會認真幫她拍照，只是後來點開IG，都沒看到自己的照片，是因為她長得不好看嗎？還是店家對作品不滿意？貼文曝光後，引發熱烈討論。

這名網友在Dcard上，以「是我不漂亮所以不會被店家放到IG動態嗎」為題發文，提到她每個月都會做美甲、弄頭髮，有時還會帶朋友一起去。過程中，店家都會認真拍照、錄影，所以事後她也會查看自己的照片有沒有被PO在IG上，只是幾乎都是朋友被PO，而她一次也沒有。

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對此，原PO坦言她也不是真的很想被PO出來，只是想知道沒被放上去是不是因為自己長得不好看？還是店家純粹對作品不滿意？有人知道店家的想法嗎？

貼文曝光後，也有網友有同感，「我可以理解，我之前給一個朋友用頭髮也是，她每次都發別人，但我給她染都沒有發，我就默默很難過」、「我也是，雖然有點小失落，但想想發不發也沒什麼關係」。但也有人不解，「比較不明白為什麼會想被放上去，我超不想被認，也不想讓人知道哪裡做的欸」、「我以為他們發的都是免費模特的，我才不會免費為他們打廣告」、「被放照片要幹嘛？又不會因此有折扣」。

▲指甲,咬指甲,美甲。（圖／CFP）

▲很多美甲師都會把作品分享到IG上。（示意圖／CFP）

其中還有網友推測，「有些沒發大概是因為覺得這個作品普普吧」、「絕大部分就是不夠正 ，畢竟大部分人都是看美女」、「每天這麼多客人來來去去，大概只有一小部分的人會被放上去吧，可能是真的很漂亮或效果非常好的」、「如果版面都是普男、普女真的比較難吸引流量」、「我覺得拍照錄影是店家在幫自己記錄作品集，不過要放到社群軟體可能就是比較商業傾向，像是特別新或特別抓人眼球」、「我覺得有時候可能只是累積作品集，所以不一定會被放上去」。

此外，還有些網友分享，「我有問過霧眉師跟美甲師，都是說拍起來照片效果好看就會放」、「對，就是因為不漂亮，我也是每個客人都會拍照記錄，但PO上網的只會是漂亮的人」、「有時候雖然不會PO出來，但會給別的客人參考類似的款式，我美甲師朋友是這樣」、「其實有時候作品太多，幾天沒立馬發，就會被新照片掩埋了」。

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