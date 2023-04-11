罰完還是丟！前安檢妹給台人1封信　無奈嘆「守護錢包」換辱罵

▲原PO提醒想出國和還在國外旅遊的台人「守護自己的錢包」。（圖／桃機提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

「前陣子我曾在機場的安檢上班，不確定能不能說工作內容，但為了前同事們著想，所以出來發聲。」一名前機場安檢員在Dcard發文，分享機場檢疫物見聞，提醒想出國和還沒回國的台人「守護自己的錢包」，也直嘆他們常常被辱罵，「我們非本意要翻旅客的包包，這是我們的工作」，希望民眾配合。

一位女網友在Dcard發文，「給想要出國的人or還沒回國的台灣人一封信」，說她前陣子在機場的安檢上班，以回國流程來看，「下飛機→邊境安檢→移民署→行李轉盤→海關」，其中第2關卡「邊境安檢」便是他們的主要工作。會有這步驟，是從2019年9月非洲豬瘟爆發時開始的，在那之前沒有邊境檢疫，現在主要會檢查從東南亞、中國、新加坡、澳門、韓國、德國回台的旅客。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，她發現很多人似乎不了解邊境檢疫，因為曾遇到旅客詫異發問，「原來非洲有豬哦？」還有從日本返國的遊客，在非檢疫通道上跟友人說，「因為我們是台灣人所以不用檢疫啦～」，讓她因此萌生發文念頭，「不是這樣的哦！是因為日本不是非洲豬瘟的疫區！」

▲出國必看不買清單。點圖可放大。（圖／農委會防檢局提供）

她表示，邊境安檢負責檢查手提行李是否有檢疫物，「基本上一定會翻到底，因為總是會有旅客藏食物」，卻也常因翻包包，被旅客抱怨、大小聲。無奈的是，搜包包並非他們的本意，因為他們大可不看，放人下樓領行李、被檢疫犬檢查，或直接讓旅客被海關查、當場開罰，「我們的職責是幫忙檢查、勸導，好心要守護大家錢包的一個工作，卻時常被辱罵。」

原PO便請求，「希望大家規劃要出國，或是還未返國的國人們，能尊重這份職業，因為很多同事們都是叔叔阿姨，工作時長很長、流動率很大，希望大家能夠善待他們。」

接著她提醒，要回國絕對別帶「新鮮的蔬菜水果、植物種子跟肉製品（肉鬆、肉乾等）」，還有鮮奶也不行，「肉製品會罰20萬～100萬！蔬菜水果基本上（罰）3000（元）以上！罰完還是要丟掉的！」並說她曾看到旅客帶了半個行李箱的肉乾，「求我留給他們，我看了也感覺很心疼，我們也只能丟掉……為了不要造成浪費，請大家好好遵守。」