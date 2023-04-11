才到職3個月！上司「想升她當小主管」　菜鳥一聽卻想哭了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友今年換新工作，雖然薪水比前一份的少，但沒壓力又準時上下班，直到最近，上司竟有意把到職3個月的她升遷成主管；重點是，加薪不多工作量卻多1倍，還要資歷最淺的她帶老鳥，讓她備感焦慮。

網友在Dcard發文提到，今年換了新公司，是過去沒做過的領域，雖然薪水比前公司少了1萬多，但沒什麼壓力又準時上下班，讓她覺得很滿意，「現在公司是到職先讓你看資料，淺略講解後就讓你自己作業，比起以往在大公司的完整性教育訓練，有著非常大的不同，但發問的話同事、主管都樂於回答，加上工作內容大致可靠看資料吸收七成，剩餘問資深同事即可。」

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直到上個月，經理透露，會幫她加薪1千元，但同時有位小主管可能會離職，所以想培訓她，若確定升遷會再加4千元；她直言，「雖然對於加薪幅度太低有點疙瘩，但猶豫不決及擔心拒絕會被認為沒有上進心的情況下，就先答應下來了。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

她接著說，上周開會時，得知組長只做到4月底，突然有種被騙的感覺，「現在是資歷最淺，薪水可能又比其他同事低的狀況下，工作量需要多1倍，壓力更大，薪水加4k後還比前工作少，原本覺得舒適的生活整個被打亂，又開始覺得焦慮，想跟主管討論不想升遷了。」

對此，網友們直言，「到職才3個月就可以升主管？我怎覺得妳是被找來填屎坑的」、「妳只有兩個選項，其一妳也去離職，因為妳就是想找錢多事少壓力小的工作；二是直面這件事，反正是不曾接觸過的領域，職位高真的各種鳥事都會遇到，會磨練很多能力，也不算太虧，至少有學到東西」、「如果是我會接下這個工作，做個1年， 再怎麼受不了也至少要做半年，然後帶著管理職的頭銜，和比現在高的薪水去下一份工作面試，這樣對妳來說其實滿加分的」。