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當街騷擾妹子！噁男被「扯掉假髮」禿頭現形…惱羞飛踢痛毆她

記者鄭思楠／綜合報導

湖南邵陽幾名男子近日被拍到當街圍毆幾名女孩，引爆全網怒火。網傳其中一名女子遭噁男騷擾後，拉扯中把男子的假髮扯掉，對方惱羞直接踢飛受害女。當地警方通報指，男女雙方因停放電動車問題產生口角，打人男子目前已被刑事拘留。

網傳影片顯示，2名女子與3名男子在街邊產生爭執。期間，一名身著黑色衣褲的男子對蹲著的女子指指點點，還靠近女子面部作出疑似非禮動作，並伸手拉扯女子頭髮。

▲▼湖南21歲女扯對方假髮後遭踢飛。（圖／翻攝自影片）

▲湖南21歲女扯對方假髮後遭踢飛。（圖／翻攝自影片）

被冒犯到的女子隨即起身反擊，她先是扯掉對方假髮又上前踢了一腳。而「原形畢露」的男子惱羞成怒，大力將女子踢飛，口中還大罵「X你個媽」。女子被踢倒在電動車旁邊，久久不能起身。隨後，黑衣男子又上前拉扯女子頭髮，期間可聽到有女子發出慘叫的聲音。事發現場有多人圍觀。

湖南省邵陽縣公安局4月9日通報，4月8日晚9時30分許，接群眾報警，邵陽縣沿河街某商場外發生一起打架事件。經查，42歲肖姓男子與朋友在邵陽縣某商場外聊天時坐在了21張姓女子停放在路邊的電動車上。張女取車時，雙方發生了衝突。期間，肖男將張女踼倒後揪扯其頭髮，在其耳旁進行謾罵並多次對其進行毆打。

據《封面新聞》報導，受害者張女的朋友10日受訪表示，張女在事發後曾向她回憶了事發過程。她轉述張女的說法稱，雙方此前並不認識，網傳的影片是衝突發生後的片段。

朋友透露，衝突的起因是張女發現肖男坐在自己停放在路邊的電動車上，就讓對方下車。在這個過程中，肖男提出把車借給他們開，遭到拒絕後，他向張女指指點點，雙方發生拉扯，期間還戳到了張女的臉部和眼睛。因為被戳痛了，張女選擇反擊，「無意間扯下了肖男的假髮。」

隨後，肖男用腳踢飛張女，致使張女大力撞到電動車。此時，肖男還不斷對張女進行謾罵。

▲▼湖南21歲女扯對方假髮後遭踢飛。（圖／翻攝自影片）

對於網傳「女子被強吻」的說法，朋友予以否認。她稱，據她了解，涉事男子當時湊得很近，在張女耳邊進行謾罵，並非強吻。

她稱，這件事給張女帶來嚴重的心理陰影，現在張女的情緒已經穩定下來，但是渾身疼痛。體檢結果顯示，張女的腹部有瘀血，其他部位有皮外傷。張女和父母目前均表示，不接受打人者方面任何道歉和調解，希望對方為自己的行為付出代價。

湖南省邵陽縣婦女聯合會一名工作人員10日表示，事發後，婦聯第一時間關注和跟進此事，稍後將作出通報。

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