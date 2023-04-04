南嶽忠烈祠舉辦「清明祭英烈」活動　200人到場獻花哀悼

▲ 南嶽忠烈祠舉辦「清明祭英烈」活動。（圖／主辦單位提供）

記者蔡儀潔／綜合報導

湖南南嶽忠烈祠今（4）日上午舉辦「那年·今日——新時代開啟新徵程」清明祭英烈活動，超過200人參與默哀。國小學生周峰屹受訪表示，先烈用鮮血和生命換來了今天的和平和安寧。

在今日的活動上，參祭人員面向「抗日陣亡將士總神位」鞠躬及默哀，並依次敬獻鮮花，向抗戰英烈表達哀思，祈願和平。享堂禮畢後，參祭人員前往抗戰將士墓進行祭掃。

在章亮基將軍後裔尹庭軒表示，「生我所欲也，義亦我所欲也，二者不可兼得，捨生而取義也！」南嶽完小六3班周峰屹指出，「現在，我長大了，也漸漸懂了，正是先烈用鮮血和生命換來了我們的幸福生活，換來了今天的和平和安寧。」

除實體祭祀外，南嶽忠烈祠還開啟了「2023年清明祭英烈」線上活動，持續倡導民眾以「雲祭祀」的方式，表達緬懷與敬意。截至今日，參與《我對英烈有話說》獻花並留言的人數已超過20萬人次。

▲民眾獻花表示哀悼。（圖／主辦單位提供）

據悉，衡陽市委統戰部相關科室、南嶽區有關單位負責人，省內各地市民革黨員代表，民革衡陽市委會機關幹部，英烈後裔，志願者、學生代表等超過200人參加。

南嶽忠烈祠位於湖南省衡陽市南嶽衡山香爐峰下方，1943年6月落成後，安葬有國民革命軍第37軍60師、第140師、第74軍和第16軍53師、第54軍等7座集體公墓及12座將軍墓。