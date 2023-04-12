雞雞驚見「白白光滑一粒粒」　醫：常和菜花搞混

▲醫師說，珍珠丘疹不會引起特殊症狀，也無礙健康或具傳染性，因此不需要為此特別治療。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者陳俊宏／綜合報導

泌尿科醫師顧芳瑜表示，若男性雞雞上出現「白白光滑一粒一粒」，有很大機會是 「珍珠丘疹」，而常常會被搞混的是「菜花」。

顧芳瑜11日在「鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師」臉書指出，珍珠丘疹是一種生理性的自然異變，通常在陰莖、龜頭、冠狀溝緣部位，以表面光滑且排列整齊出現。

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顧芳瑜說，可能是包皮過長 、個人衛生狀況、分泌物與汙垢的堆積摩擦等原因造成，但不會引起特殊症狀，也無礙健康或具傳染性，因此不需要為此特別治療。

顧芳瑜提到，而常會被搞混的是菜花 ，也就是「尖銳濕疣」，是由人類乳突病毒（HPV）感染所導致的性傳染疾病，主要是透過性接觸傳染，是一種潛伏期長、復發率高的病毒性疾病。

顧芳瑜解釋，菜花通常會像疣一樣，發生在男、女生殖器或肛門周圍，如果不及時治療，疣體會增多增大，甚至有可能癌變；珍珠丘疹與菜花最大的相似處就是，治療後可能還是會復發，他碰過不到半年時間，個案來燒了3-4次的菜花，因病毒會有潛伏期 ，當免疫力低下時，可能又在不同的部位復發出現。

那菜花該怎麼預防呢？顧芳瑜表示，因HPV病毒不只藉由性行為傳播，也有可能附著在物體表面，雖安全性行為像全程使用保險套，可減少菜花發生，但仍建議可施打HPV疫苗增加多重保障！目前台灣都只有九價疫苗，也就是防護力最完整的HPV疫苗。