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送Samsung Galaxy A54 5G　臺大盃熱舞大賽人氣由你決定

校園活動小組／特別報導

快來參與《ETtoday x 泰山冰鎮 29th臺大盃熱舞大賽》人氣票選活動，藉由APP線上投票為你喜愛的隊伍熱血應援！即日起至5/19，進入新聞雲App參與人氣投票，每人每天10票，每一票都算一次抽獎機會。就有機會抽中 Samsung Galaxy A54 5G手機、憲哥JACKY WU立體聲吸盤防水藍芽喇叭、哈根達斯迷你杯冰淇淋等百項好禮！天天參與投票，中獎機會就越大喔～

▲▼ 。（圖／記者李思穎攝）

▲▼第29屆臺大盃熱舞大賽網路人氣票選，下載新聞雲App天天投票，就有機會抽中 Samsung Galaxy A54 5G手機等100項好禮。（圖／活動小組）

───點我參加投票抽Samsung Galaxy手機等100項好禮───

今年參與人氣票選的隊伍更是橫跨世代及族群。其中《Silver Crew 潮銀舞團》，是由一群年紀65歲以上，來自屏東的長輩所組成的，透過為期半年的特訓，要與年輕人同台較勁。《FreedomKids》則是由年紀最小的小學3年級，最大6年級的小朋友所組成的，要和哥哥姐姐姐們一爭高下！

參與票選活動獲得第一名的人氣隊伍，除了能獲得8,000元的獎金外，還能獲得Samsung Galaxy A34 5G手機。另外，參與投票的網友也有機會獲得Samsung Galaxy A54 5G(市價15,990元)憲哥JACKY WU立體聲吸盤防水藍芽喇叭(市價4,980元)哈根達斯迷你杯冰淇淋等百項好禮，現在就投起來，快幫你支持的隊伍投票打Call。

【投票抽獎獎項】每人每天10票、100個獎項；天天投票、中獎機會大!!

●人氣票選隊伍有哪些呢??►►快來一起認識他們吧

▲▼臺大盃熱舞大賽。（圖／活動小組製作）

●我要如何參加呢??

步驟1 下載註冊新聞雲App，綁定東森購物網帳號！

步驟2 開啟新聞雲APP，點下方選單BAR之活動按鈕(參下圖A)

步驟3 進入活動頁，看到「臺大盃熱舞大賽」(參下圖B)、則進入人氣投票頁面。

步驟4 挑選舞團隊伍(參下圖C)，每人每天10票，天天投票、中獎機會越大喔。

▲▼台大盃熱舞大賽。（圖／活動小組製作）

●我好喜換這個隊伍，每天票數不夠怎麼辦??

除了每天每隊的10票，還可以用東森幣每10枚換1票(參上圖D)，換票票數，沒有限制喔。

●我需要很多東森幣來換票，我可以怎麼獲得呢??

可利用新聞雲APP綁定東森購物新會員送300枚、看新聞雲APP的新聞每天可得55枚、每天分享APP新聞還有5枚東森幣喔!!

▲▼ 台大盃熱舞大賽 。

．有我認識的舞團，馬上來投票►►►

．這個舞團好酷喔，一定要每天投票幫他們加油►►►

．我想抽手機及音響，手刀來投票►►►

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

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