桃園2女洗劫愛心冰箱！旁人制止遭嗆「食物都臭酸」　誇張影曝光

記者閔文昱／綜合報導

近年許多地方都有設置愛心冰箱，希望幫忙有需要的人。不過，桃園「順濬愛心冰箱」指控，近期有2名女子掃走愛心物資，被旁人制止還惡言相向，怒嗆冰箱內的食品都是壞掉、臭酸的，讓店家得知後既氣憤又心寒，在網上公布2人搜刮影片，「從此拒絕這位來拿取任何物資」。

桃園順濬「愛心冰箱」在臉書發文表示，有2名女子4日到店家掃物資，當時發文者就已PO出影片警告，不料2人隔2天又再次前來搜刮。當時熱心民眾見狀，立刻上前提醒2人「只能拿取一份」，並通知愛心捐贈者，不料2人竟口出惡言，不僅怒罵熱心民眾，還反嗆冰箱內的食品都壞掉、臭酸了，叫他轉告捐贈者。

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▲桃園一處愛心冰箱遭2名女子搜刮，店家怒公布對話、監視器畫面。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

發文者將影片公布後，其中一名女子私訊愛心冰箱臉書，聲稱2人是領取2家人的份量，因為不清楚規定，才會一次拿可以吃2天的物資。不過，發文者強調，粉專與愛心冰箱上皆有公告「只能限取一份」，也無法接受2人怒罵其他民眾，因此將該女子臉書、對話公布至粉專，列為拒絕往來戶。

貼文一出，不少網友紛紛痛批「不知道這樣貪小便宜的心態到底在想什麼」、「這是大賣場大降價時的掃貨速度吧？」、「有夠可惡」、「枉費捐贈者的愛心」、「不要臉的累犯者，天下無敵」、「唉…真的把別人的愛心當成理所當然了」、「就是有這樣的人，才會讓愛心難以延續」、「這樣的行為實在讓人不敢苟同，貪得無厭」。