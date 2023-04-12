業界審查最難挑戰！「東森嚴選」高標檢驗品質　深獲消費者信賴

▲東森嚴選有保證！「第三方公正單位檢驗」讓消費者買得安心、吃得開心。(採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝盛帆)

▲在「東森嚴選」層層把關下，能夠成功上架到東森購物平台銷售的商品，代表具有一定品質水準。下圖為東森購物定期召開之商審會。（上圖取自東森購物官網；下圖／記者湯興漢攝）

記者洪菱鞠／台北報導

這幾年很流行直播帶貨，邊看網路直播邊喊「加1」就能下單，銷售模式類似現在的電視購物，看著購物專家與銷售人員一搭一唱介紹商品充滿樂趣之外，發現中意的3C家電、餐廚鍋具、美食料理或保健食品，更是只要一通電話立刻買好，而且宅配到府，人輕鬆在家坐等開箱就好。電視購物什麼都賣，但遇到業界審查最難挑戰的東森嚴選，無論再好的商品，都必須經過多重檢驗機制，有廠商因此打退堂鼓，但在消費者之間卻是深獲信賴，成為愛用的血拼通路首選。

煎牛排、吸地板，或是找來模特兒走秀，購物頻道經常能看到這些示範使用商品的橋段，來吸引消費者下單購買，不過從電視購物買來的東西究竟好不好用、耐不耐用，也是不少人內心的問號；同樣情形，東森購物讓千萬會員沒有疑慮，買得開心、放心且用得安心，之後更是一再回購，最主要來自於信任「東森嚴選」的可靠度以及對於品質把關具有影響力。

食衣住行娛樂，東森購物平台什麼都有，販售商品多元豐富、價格實惠，一站購足相當便利，同時也持續新增品項滿足廣大消費者，但東西不是一來就能賣，依照不同貨品，供應商必須提出數據證明、原廠專利、成份報告等相關文件，透過「樣品預先檢驗」、「入庫商品品質檢驗」、「法規履歷更新」、「秘密警察機制」4大審查流程，以及經由衛福部認可的第三方公正實驗室檢驗合格後，才能上架銷售。

▲東森品保部門委託第三方公正實驗室如Intertek，為商品品質進行檢驗。

東森購物品保部協理謝端晨說，為了讓消費者拿到更優質、安全的商品，東森一開台即推出業界首創平台式QC（Quality Control），特別設立品保部門，並建置多重商品檢驗機制，透過例行性與不定期固定抽驗，來做好前後端品質控管之外，商品也會依各類別需求送交第三方實驗室，像是Intertek全國公證檢驗、台美檢驗、SGS等機構，推估一年檢驗費用大概千萬元以上，而在層層關卡之下，也揪出不少不實商品，例如曾有健保食品營養標示維生素C含量85毫克，檢驗後卻發現僅有1毫克，此類疑慮商品就不能上平台開賣。

其中，東森購物有多達6、7成商品委託Intertek執行檢驗，進一步監控供應商出貨的商品品質，該機構認證資格除獲得ISO 17025、ISO 17020、ISO 9001、TFDA等國內外認證單位認可，可針對全球標準提供測試服務，TAF認證項目亦每年持續增加中，目前認證項目數量已累計超過1000多個測試方法，服務範圍涵蓋紡織品、鞋類、食品、化妝品、玩具、雜貨及電子電器等消費性產品。

Intertek全國公證檢驗HL雜貨主任施郁如指出，無論商品以哪種形式投放到市場上，都需要經過檢驗來做把關，海內外都一樣，基本上先評估產品是否有強制性的要求，再看市場抽查的自主管理要求，最後是相關通路的自願性檢驗進行評估。雖然有部分商品可能沒有強制性要求或自主性要求，不過國內大多數通路商都有一定的品質控管，以東森購物作法為例，當一件商品要進入平台，如果沒有強制要求，通路端會看產品是否有廣告宣稱，例如宣稱有抗菌效果，就會要求廠商提出相符合的檢驗資料。

▲當商品有提及任何宣稱時，供應商必須依據東森品保部門建議的檢驗項目，證明其真實性。

食品標示不含人工色素、無添加防腐劑，化妝品提及任何功效，不管是哪類商品，想要通過東森品保部門這一關，供應商都需要先依據建議的檢驗項目，取得合格來證明真實性。Intertek全國公證檢驗FD食品科技經理施偉仲認為，供應商送驗及東森自主抽驗，結合這些品管策略，將使商品檢驗的結果更加完整且具有可信度，消費者越有保障。

謝端晨指出，「東森嚴選」講求的是高標準精神，因此東森購物建立完整檢驗QC流程，是業界第一家、也是唯一一家，從事前預審作業、秘密警察抽檢，再到供應商管理，都有一套SOP可作為判斷依據，透過嚴格品管，可以把商品瑕疵率、客訴率盡量控制在0.5%以下，確保消費者對於商品的滿意度，東森把每一位消費者當作家人看待，期望享受到最高品質的服務。