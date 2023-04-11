印尼女富豪一個手抖「多按3個0」　竟捐款1億給待援粉絲

▲印尼女富豪哈雅蒂常在網路上炫富。（圖／翻攝自TikTok）

圖文／CTWANT

從事美容產品的印尼女企業家哈雅蒂（Mira hayati），先前因為在網上炫富購買一個純金的包包而爆紅。近期她又對外表示，在捐款想要幫助粉絲的時候，不小心多按了3個零，結果讓轉帳金額從原本的10萬印尼盾（折合新台幣約205元），直接飆升成1億印尼盾（折合新台幣約20.5萬元），這樣的失誤讓她十分傻眼。

根據《中國報》報導指出，哈雅蒂先前因為嫌棄一般的包包實在太過普通，所以斥資5.53億印尼盾（折合新台幣約113萬元）購買了一個純金的包包，之後她更是將這段經歷放在網路上炫耀，結果意外地讓她走紅。

雖說有炫富豪奢的一面，但哈雅蒂也強調，在遇到一些網友需要幫助時，她也會不吝嗇捐款幫忙。但是最近一次有網友希望她能幫忙時，她照慣例要轉帳10萬印尼盾。結果在轉帳時，竟然多輸入了3個零，變成轉帳1億印尼盾給粉絲。

哈雅蒂表示，以前自己不會這麼粗心大意，對於自己會犯下這樣的錯誤也是十分後悔。但哈雅蒂也表示「對需要幫助的粉絲來講，這真的是她的福報了」。

但哈雅蒂也表示，之後如果要幫忙的話，不會再透過轉帳的方式，會直接給予現金。哈雅蒂也說自己平時會隨身攜帶3至5千萬印尼盾現金，隨時可以將金錢分發給需要幫助的人們。

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