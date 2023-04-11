沈可婷撞死8少年無罪！律師預言「在台灣的下場」　一票人吵翻

▲沈可婷今日無罪釋放。（圖／翻攝自臉書／OfficialDatoTonyLooi）

記者周亭瑋／綜合報導

馬來西亞女子「沈可婷」5年前深夜開車，撞死在路上飆騎改裝腳踏車的8名少年，官司纏訟多年，去年她被判刑6年，然而法官今（11）日宣布她當庭無罪獲釋。消息引起廣大關注，律師林智群也發文指出，若此案發生在台灣，可能會出現4種情況，「但不可能判無罪。」

時間拉回2017年2月，年僅22歲的沈可婷深夜開車經新山內環公路時，碰上30多名青少年聚集飆騎「改裝腳踏車」，由於該路段是彎道斜坡且十分昏暗，她一時閃避不及，迎面撞上這群少年，釀成8死8傷慘劇。

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沈可婷一案纏訟多年，從一度無罪釋放，直到去年4月，新山高等法院推翻前兩次無罪判決，判處6年有期徒刑，同時罰款6000令吉（約新台幣4.1萬元）；不過，此上訴案上個月31日開審，並於今日作出最終裁決，法官再度推翻判決，宣布沈可婷魯莽、危險駕駛導致他人死亡罪名不成立，當庭無罪獲釋。

▲沈可婷2022年被判處即刻入獄。（圖／翻攝change.org）

對此，林智群在臉書發文表示，「這個是馬來西亞的案子，如果這種事情在台灣發生，會發生什麼事情？」其一，不可能判無罪，不管對方幹什麼事情，車主一定是應注意能注意而未注意，未注意車前狀況，有1%過失就犯罪成立。

他接著猜測，「再來，小孩爸媽會出來開記者會，哭訴我們家小孩很乖的，只是喜歡騎快而已，車主撞死人就是有問題。接著，媒體訪問小孩家，爸媽拿出小孩的畫畫，說這麼好的小孩竟然被撞死了。最終，車主會被肉搜，然後社會性死亡。」

話題掀起熱論，網友們紛紛回應，「什麼時候台灣也改變一下判定肇事的那種習慣法呢？」「其實大馬的狀況也很詭異，因為被撞死的是馬來小孩，撞死人的是華人，所以這案子才會受到很大的關注」、「最經典的是，你要注意別人的不注意、小心別人的不小心」、「一直覺得台灣的法律通常在處罰守法的人」。