　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

沈可婷撞死8少年無罪！律師預言「在台灣的下場」　一票人吵翻

▲▼沈可婷「撞死8少年」無罪。（圖／翻攝自Facebook／OfficialDatoTonyLooi）

▲沈可婷今日無罪釋放。（圖／翻攝自臉書／OfficialDatoTonyLooi）

記者周亭瑋／綜合報導

馬來西亞女子「沈可婷」5年前深夜開車，撞死在路上飆騎改裝腳踏車的8名少年，官司纏訟多年，去年她被判刑6年，然而法官今（11）日宣布她當庭無罪獲釋。消息引起廣大關注，律師林智群也發文指出，若此案發生在台灣，可能會出現4種情況，「但不可能判無罪。」

時間拉回2017年2月，年僅22歲的沈可婷深夜開車經新山內環公路時，碰上30多名青少年聚集飆騎「改裝腳踏車」，由於該路段是彎道斜坡且十分昏暗，她一時閃避不及，迎面撞上這群少年，釀成8死8傷慘劇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沈可婷一案纏訟多年，從一度無罪釋放，直到去年4月，新山高等法院推翻前兩次無罪判決，判處6年有期徒刑，同時罰款6000令吉（約新台幣4.1萬元）；不過，此上訴案上個月31日開審，並於今日作出最終裁決，法官再度推翻判決，宣布沈可婷魯莽、危險駕駛導致他人死亡罪名不成立，當庭無罪獲釋。

▲沈可婷2022年被判處即刻入獄。（圖／翻攝change.org）

▲沈可婷2022年被判處即刻入獄。（圖／翻攝change.org）

對此，林智群在臉書發文表示，「這個是馬來西亞的案子，如果這種事情在台灣發生，會發生什麼事情？」其一，不可能判無罪，不管對方幹什麼事情，車主一定是應注意能注意而未注意，未注意車前狀況，有1%過失就犯罪成立。

他接著猜測，「再來，小孩爸媽會出來開記者會，哭訴我們家小孩很乖的，只是喜歡騎快而已，車主撞死人就是有問題。接著，媒體訪問小孩家，爸媽拿出小孩的畫畫，說這麼好的小孩竟然被撞死了。最終，車主會被肉搜，然後社會性死亡。」

話題掀起熱論，網友們紛紛回應，「什麼時候台灣也改變一下判定肇事的那種習慣法呢？」「其實大馬的狀況也很詭異，因為被撞死的是馬來小孩，撞死人的是華人，所以這案子才會受到很大的關注」、「最經典的是，你要注意別人的不注意、小心別人的不小心」、「一直覺得台灣的法律通常在處罰守法的人」。

❤4大瓶洗衣精399、1包不到12元衛生紙、資生堂防曬乳、台東頂級鮮蛋！超殺優惠夯品...免會員、快速結帳

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
救護車鳴笛　台南大媽「螃蟹式」硬擋！被迫要讓她
蛇蠍人妻勾25歲小王殺夫！「燒成白骨」扔水溝　更一審出爐
陸21歲網紅「飆重機」車碎人亡　生前脫口1句恐怖成真
9歲男童左胸腫大高燒　醫看切片「癌細胞轉移多處」
快訊／地下停車場大火！　2轎車被燒毀
快訊／新戲還在拍　韓26歲女星陳屍家中
開發金「摔不破保溫杯」亮相！　想領要把握明天
重罰無用？2022年詐欺案嫌犯近4.6萬人　創歷史新高

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

野餐新手看過來！備好「5大物品」第一次野餐就能上手

猴痘疫苗已1.8萬人登記「名額剩不到4成」　羅一鈞憂社區潛藏個案

李多慧連3天應援「不見林襄」！網疑「后不見后」...樂天回應了

農委會升格農業部　陳吉仲：希望這個會期順利通過

沈可婷撞死8少年無罪！律師預言「在台灣的下場」　一票人吵翻

「最強運5生肖」一路旺到端午節！屬鼠財神星加持　意外之財來了

本人vs.照片差很大！律師抓姦傻眼問正宮：確定她是小三？

SWAG開200萬年薪徵才　上班合法色色　還能「吃魚喝茶」

台鐵迪士尼列車攜手華信推陸空雙行　「環島之星夢想號」買3送1

2023是超級桃花年！唐綺陽公開「12星座戀愛運勢」　1星象有正桃花

吳慷仁面前「邵雨薇認成林心如」　柯佳嬿急大吼…夏騰宏：Sorry啦！

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

辛叡恩《RM》熱舞全笑歪：好奇怪XD　姜勳黑洞狂摔「內褲移位了」

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

五月天當嘉賓「專程來說NO！」　阿信虧告五人是騙子：退錢XD

噴滅火器、放鞭炮抗爭失敗 台中太平番仔路庄強制拆屋

結婚3年直男尪補求婚！　超不浪漫遭回：不要XD

滾輪轉圈蹦出柔軟糰子　日本90年老店療癒製程

墾丁之呼吸？石頭變刀　弟自信一拔姊讓它斷開

電動車駕駛+乘客睡死　國道警：最高罰2.4萬！

野餐新手看過來！備好「5大物品」第一次野餐就能上手

猴痘疫苗已1.8萬人登記「名額剩不到4成」　羅一鈞憂社區潛藏個案

李多慧連3天應援「不見林襄」！網疑「后不見后」...樂天回應了

農委會升格農業部　陳吉仲：希望這個會期順利通過

沈可婷撞死8少年無罪！律師預言「在台灣的下場」　一票人吵翻

「最強運5生肖」一路旺到端午節！屬鼠財神星加持　意外之財來了

本人vs.照片差很大！律師抓姦傻眼問正宮：確定她是小三？

SWAG開200萬年薪徵才　上班合法色色　還能「吃魚喝茶」

台鐵迪士尼列車攜手華信推陸空雙行　「環島之星夢想號」買3送1

2023是超級桃花年！唐綺陽公開「12星座戀愛運勢」　1星象有正桃花

野餐新手看過來！備好「5大物品」第一次野餐就能上手

傳凍結與美高層對話　陸：中美關係遭遇困難「責任不在中方」

民進黨：肯定立院朝野譴責中共軍演　暴露威權本質

全球首艘「無人機航母」服役！土耳其能向外海投射軍力　將改變規則

「直線7秒」住家版！窄巷內1幕眾人酸：原來路考項目真有其事

防病患臥床皮膚壓傷　戴錫欽偕企業捐「壓瘡預防系統」提升照護品質

猴痘疫苗已1.8萬人登記「名額剩不到4成」　羅一鈞憂社區潛藏個案

嘉義縣失智種子師資培訓　提升失智據點認知課程量能

李多慧連3天應援「不見林襄」！網疑「后不見后」...樂天回應了

金門死亡車禍！休旅車失控連撞路樹　駕駛腹部大出血送醫不治

熱褲長腿妹從違停車下車　網友狂重播：紳士都來了

生活熱門新聞

手機突收「要繳2880元」　全場傻：我也收到了

周末變天！　恐成颱路徑大迴轉

護理長「可去跟醫師睡」！新人急問學姐　結局竟成真

林靖恩12歲就認識李坤城　「相戀過程」曝

大逆轉！命理師點名4星座「4月擺脫霉運」

獨／創校56年！北市文德女中確定停招　教育局近日公告

嘉義鐵路高架出土2500年前遺址！2具白骨年齡曝光

飛日韓來回2000元！今10:00開搶

台人超常把「1字」掛嘴邊！她喊不喜歡

好市多「超夯熟食」回歸！店員點頭了

淡水老街「掉10元」被年薪百萬尪狂念　風向超意外

快訊／台中高中生輕生案　主任教官4人不當管教

資安專家揭「李毓芬粉專」貓膩：91%假帳號

阿嬤託夢要遷墳！子孫嫌麻煩不遷…下秒見1幕嚇傻

更多熱門

相關新聞

台人在馬來西亞車禍被丟包？　外交部澄清：第一時間聯繫家屬

台人在馬來西亞車禍被丟包？　外交部澄清：第一時間聯繫家屬

日前有媒體報導，一名台灣女子到馬來西亞旅遊遭車輛撞擊噴飛，受害者父親怒批我國外交部毫無作為、丟包國人，幸好有台商善心人士幫忙才讓女兒能平安返台。對此，外交部11日發布聲明澄清，事故發生後，我國駐馬來西亞代表處第一時間即聯繫當事人在台家屬，並派員聯繫台商會等單位協助，駐馬來西亞代表處大使葉非比更親赴東馬探視受傷國人，給予慰問及鼓勵。

撞死8少年！　「沈可婷」最終無罪釋放

撞死8少年！　「沈可婷」最終無罪釋放

新人宴客指定紅包費！友怒：1家就噴掉7000

新人宴客指定紅包費！友怒：1家就噴掉7000

他絆水管撞頭昏迷1個月亡　攤商有罪判1年

他絆水管撞頭昏迷1個月亡　攤商有罪判1年

大馬天后傳家變！高中同學成62歲爸小三

大馬天后傳家變！高中同學成62歲爸小三

關鍵字：

沈可婷馬來西亞飆車族沈可婷是誰台灣司法過失致死

讀者迴響

熱門新聞

手機突收「要繳2880元」　全場傻：我也收到了

獨／還原內湖槍響始末！他問外送員這句慘遭掃射

61歲女嫁29歲帥男！本尊照震驚眾人

台中嬤要長孫還透天厝　法院判決曝光

警衛「以為住戶請客」誤吃蛋糕　遭求償6千

獨／製作人遭掃射15槍現場曝！褲管全被血染紅

竹縣幼教老師湯屋激戰學生爸　告不怕一直纏

長孫把家賣了！84歲嬤睡門口抗議

台南角頭弟「千萬喪禮」　5000黑衣人轟動

周末變天！　恐成颱路徑大迴轉

護理長「可去跟醫師睡」！新人急問學姐　結局竟成真

撞死8少年！　「沈可婷」最終無罪釋放

快訊／韓女星陳屍家中！得年26歲

即／知名「痛風」麻辣鍋大火　 整間餐廳成廢墟

房東介紹女兒「交往送房」！他嚇到買400萬房搬走

更多

最夯影音

更多
吳慷仁面前「邵雨薇認成林心如」　柯佳嬿急大吼…夏騰宏：Sorry啦！

吳慷仁面前「邵雨薇認成林心如」　柯佳嬿急大吼…夏騰宏：Sorry啦！
長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

辛叡恩《RM》熱舞全笑歪：好奇怪XD　姜勳黑洞狂摔「內褲移位了」

辛叡恩《RM》熱舞全笑歪：好奇怪XD　姜勳黑洞狂摔「內褲移位了」

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

五月天當嘉賓「專程來說NO！」　阿信虧告五人是騙子：退錢XD

五月天當嘉賓「專程來說NO！」　阿信虧告五人是騙子：退錢XD

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面